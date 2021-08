Down To Earth : comment Rainbow s’est lancé dans la stratosphère

Alors que Ritchie Blackmore est arc-en-ciel ont rassemblé un catalogue synonyme de hard rock de haute qualité – parmi lesquels des albums classiques tels que Rising, Long Live Rock’n’Roll et Down To Earth – les triomphes artistiques du groupe ont souvent eu un prix, notamment lorsque la longévité de Les camarades de Blackmore sont inquiets.

L’histoire de Rainbow a été fortement rythmée par les changements de line-up. Leur noyau initial de Blackmore, ancien chanteur Elf Ronnie James Dio et le batteur Cozy Powell a été étoffé par le claviériste Tony Carey et le bassiste Jimmy Bain pour leur deuxième album très apprécié, 1976’s Rising, mais cette dernière paire était déjà partie avant le Long Live Rock’n’Roll de 1978, pour lequel Blackmore a posé la majorité des parties de basse lui-même.

Contenant les favoris des fans tels que « Kill The King » et « Gates Of Babylon », ainsi que des succès mineurs au Royaume-Uni avec l’aimable autorisation de « LA Connection » et l’hymne titre, Long Live Rock’n’Roll a récompensé Rainbow avec le succès du Top 10 britannique, mais Blackmore est resté insatisfait du rendement commercial du groupe et des paroles fantastiques de Dio. Par conséquent, après une longue tournée mondiale entre 1977 et 1978, Dio est parti, avec le bassiste Bob Daisley.

Blackmore a retenu les services de Cozy Powell, mais quand il a commencé à travailler sur de nouveaux morceaux pour ce qui allait devenir le quatrième album de Rainbow, Down To Earth, à la fin de 1978, il devait encore établir une nouvelle formation. Il avait cependant chassé son ancien Violet foncé son compagnon de groupe Roger Glover pour produire le nouvel album, et le duo a commencé à co-écrire des chansons pour de bon avant de recruter un nouveau claviériste, le respecté musicien de session Don Airey, fraîchement sorti de sa contribution à Never Say Die de Black Sabbath !

Cependant, remplacer le charismatique Dio s’est avéré problématique, Blackmore ayant d’abord envisagé, puis rejeté, Ian Gillan de Deep Purple et le leader de Trapeze, Peter Goalby. Le dilemme du leader de Rainbow n’était toujours pas résolu au printemps 1979, date à laquelle le groupe avait fait venir l’ancien bassiste de Pretty Things Jack Green et avait décampé dans le sud de la France pour enregistrer leur nouvel album au Château Pelly De Cornfeld.

Le mandat de Green a été bref, cependant, et le producteur Glover a finalement géré les tâches de basse pour l’album. La recherche du nouveau leader de Rainbow, quant à elle, s’est finalement terminée lorsque Glover a retrouvé le chanteur né dans le Lincolnshire, Graham Bonnet, ancien du duo rock de la fin des années 60, The Marbles. Avec ses cheveux courts et son sens vestimentaire aiguisé de style new wave, l’image de Bonnet contrastait avec les grands chanteurs de rock à longue crinière de l’époque, mais il avait une formidable gamme vocale et a été immédiatement embauché après avoir auditionné en France.

Avec l’album dans la boîte après d’autres sessions aux États-Unis, Polydor sort Down To Earth en juillet 79. Représentatif du son hard rock musclé, mais adapté à la radio, son single de bande-annonce, “Since You Been Gone”, s’est hissé au 6e rang du Top 40 britannique en août, offrant à Rainbow son premier grand succès.

Propulsé par des riffs stridents de Blackmore et une voix de Bonnet, “Since You Been Gone” a en fait été écrit par l’ex-Argent devenu auteur-compositeur-interprète Russ Ballard. Blackmore et Glover, cependant, ont fourni le deuxième single classique de Down To Earth, l’hymne torride “All Night Long”, qui a fait irruption dans le Top 10 britannique en février 1980. L’album aurait facilement pu livrer d’autres succès, aussi, avec l’urgent “No Time To Lose” et l’acier, Libre-esque ballade “Love’s No Friend” reflétant également la nouvelle accessibilité de Rainbow.

Ailleurs, les fans de la virtuosité caractéristique du groupe ont été satisfaits par le “Makin’ Love” maussade et changeant de forme (qui comprenait un solo exquis de Blackmore à double piste) et l’épique “Eyes Of The World” de six minutes. La seule concession à la complexité du style progressif trouvée sur 03 sur Down To Earth, cette dernière offrait à Bonnet une autre opportunité de briller, tandis qu’un Airey en forme répondait aux guitares complexes et phasées de Blackmore avec un solo de piano à tendance classique.

Le rock’n’roll vivifiant et convivial de Down To Earth a porté ses fruits pour Rainbow. Avec un pic au n ° 6 au Royaume-Uni, il a récompensé l’équipage de Ritchie Blackmore avec un disque d’or et leur meilleur classement à ce jour. Une place de premier plan en tête d’affiche du premier festival Monsters Of Rock, qui s’est tenu à Castle Donington en 1980, a suggéré que l’acceptation par le grand public était à leur portée, mais une nouvelle crise de tension interne a conduit au départ de Graham Bonnet et d’un autre nouveau leader, Joe Lynn Turner. , barrer 1981 difficile à guérir.

