“Down To Earth”: le soul-rock graveleux d’Eddie Floyd à son meilleur

Down To Earth d’Eddie Floyd a une orientation rock qui semblait dérouter les fans de soul. Néanmoins, il reste une curiosité fascinante et négligée à la fois dans le catalogue de Stax et dans la carrière d’Eddie Floyd.

Le contexte

Floyd est peut-être mieux connu pour son immortel Stax 45 “Knock On Wood”, qui a dominé les charts R&B américains à l’été 1966 et a engendré une pléthore de reprises, y compris des versions notables de divinités du rock. David Bowie et Eric Clapton. Né le 25 juin 1937, Floyd a grandi à Detroit, où il a formé un groupe appelé The Falcons avec l’auteur-compositeur en herbe Mack Rice (qui écrira ensuite « Mustang Sally »). Ils ont enregistré quelques tubes pour le label Lupin (dont le top 5 du R&B américain « You’re So Fine » en 1959) et ont ajouté Wilson Pickett à leur line-up avant que Floyd ne quitte en 1961, avec l’intention de se lancer dans une carrière solo.

Entre 1962 et 1965, une poignée de singles solo d’Eddie Floyd sont apparus sur les labels Lupin, Safice et Atlantic, avant que le chanteur n’atterrisse chez Jim Stewart et Estelle Axton’s Stax basé à Memphis, où il a d’abord travaillé comme mécanicien interne. et co-écrit le record de 1966 de Wilson Pickett “634-5789 (Soulsville USA)”. Le succès de ce disque a conduit Floyd à relancer sa carrière solo, et bien que son premier single de Stax, “Things Get Better”, n’ait été classé qu’au Royaume-Uni, son suivi, l’auto-écrit “Knock On Wood” (qui a ébranlé le Top 20 britannique) a mis Eddie Floyd dans les livres d’histoire de la musique soul.

L’album

Down To Earth a été enregistré en 1971, lorsque Floyd avait 34 ans, date à laquelle il avait sorti cinq albums pour Stax et accumulé 13 singles américains pour le label. Il a été enregistré à Memphis, avec le guitariste de Booker & The MGs Steve Cropper à la barre, et était remarquable car il représentait un changement stylistique pour Floyd et Stax.

L’album s’ouvre sur une version cinétique et rock de l’hymne des droits civiques écrit par Curtis Mayfield de The Impressions « People Get Ready », avec des accords puissants, des lignes de guitare hurlantes et même un solo de basse. Avec sa sensibilité soul-rock, la chanson était radicalement différente de tout ce que Stax servait avec ses autres artistes. Le deuxième morceau, “Linda Sue Dixon”, le blues-rocker étouffant écrit par Mack Rice, est remarquable car il fait clairement référence à la prise de drogue dans les paroles : “Tu es comme le LSD pour moi” gémit Floyd, comme Otis Redding sur un high acide.

En comparaison, la présence de The Memphis Horns donne au piétinement “My Mind Was Messed Around At The Time” une saveur Stax plus orthodoxe, mais même cela possède un ressac rock. Différent encore est le “When The Sun Goes Down” écrit par Eddie Floyd, une ballade soul à l’ancienne dont le caractère stop-start (où le groupe abandonne, permettant à Floyd de chanter a cappella) ajoute au drame sonore, avec des cors et de lourdes joutes de guitare derrière une voix de stentor. Les saveurs rock reviennent au premier plan sur « Salvation », qui commence de manière frénétique avec des lignes de guitare solo envolées et des coups de cor féroces, avant de s’installer dans un format de ballade R&B midtempo.

Le standard de jazz des années 30 “I Only Have Eyes For You” – qui a été un succès pour le groupe doo-wop The Flamingos, en 1959 – est relooké par le blues, où Floyd démontre ses prouesses en tant que balladeer. Une autre ballade, la chanson de Floyd, « Tears Of Joy » de style Otis Redding (avec des fanfares de trompettes ornées), révèle une sensibilité nuancée, tandis que la longue chanson de clôture, l’original de Floyd-Cropper « Changing Love », est sans doute la chanson de l’album. coupe meurtrière. C’est une tranche de funk-rock entraînante sur laquelle des cornes déchiquetées ponctuent le chant déclamatoire de Floyd, et a une teinte de Les pierres qui roulent circa “Gimme Shelter” dans son ADN musical, avec Steve Cropper allant en ville avec une chambre d’écho sur la voix de Floyd.

