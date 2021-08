“Down To Earth”: Rainbow sur un rouleau avec la nouvelle gamme 1979

Le 18 août 1979, arc-en-ciel étaient sur une lancée, alors que l’un des groupes de rock britanniques les plus puissants de l’époque est entré dans les charts britanniques avec Down To Earth. Il deviendrait non seulement leur troisième album consécutif dans le Top 10, mais contenait deux de leurs trois meilleurs singles dans leur pays d’origine, “Since You’ve Been Gone” et “All Night Long”. Trois nouveaux membres ont peut-être rejoint le line-up, mais le succès du groupe a continué sans limite.

Le quatrième studio du groupe de Ritchie Blackmore comprenait désormais le nouveau chanteur principal Graham Bonnet, recruté lors du départ de Ronnie James Dio. Cela peut sembler un rôle intimidant à remplir, mais Bonnet avait récemment sorti un album solo et était un vétéran des charts pop depuis 1968. Le groupe dans lequel il était, les Marbles, a atteint le Top 5 britannique cette année-là avec les Bee Gees-composé “Une seule femme”.

Roger Glover rejoint le giron

Le bassiste Bob Daisley et le claviériste David Stone ont également disparu de la programmation de l’album Long Live Rock ‘n’ Roll de l’année précédente, tout comme leur claviériste en tournée qui est également apparu sur certains morceaux de ce LP, Tony Carey. Rejoindre le giron avec Bonnet était l’ancien (et le futur) de Blackmore Violet foncé son collègue Roger Glover, à la fois en tant que producteur et bassiste, et Don Airey, membre de l’incarnation actuelle de Purple avec Glover, aux claviers.

“Au moment où nous avons terminé l’album, j’avais joué de la basse sur [it] et écrit toutes les chansons avec Ritchie », a déclaré Glover à Guitar International en 2013. « Il a dit : ‘Pourquoi n’êtes-vous pas dans le groupe ?’ J’ai dit : ‘Personne ne m’a demandé.’ Finalement, l’appel est venu : « Voulez-vous rejoindre Rainbow ? » et j’ai fait.”

Bonnet, pour sa part, s’est souvenu dans une interview avec Blabbermouth en 2010 que Blackmore « écoutait des cassettes de beaucoup de groupes, et il est tombé sur l’une de mes chansons. Ritchie a auditionné 80 chanteurs et il m’a entendu signer “Only One Woman” des Marbles et m’a demandé comment me joindre. Il se trouve que Roger Glover travaillait avec un de mes amis, Micky Moody, et il lui a donné mon numéro de téléphone.

Une garniture cinq pièces

Avec Cozy Powell toujours solide comme un roc à la batterie, Rainbow était maintenant réduit à une formation de cinq musiciens et émergeait de sessions en studio dans le sud de la France et à New York avec un nouveau son puissant. Alors que l’album arrivait dans les magasins, le classement britannique marquait une semaine record pour les sorties rock.

Écoutez le meilleur de Rainbow sur Apple Music et Spotify.

Highway To Hell d’AC/DC était une nouvelle entrée au n°8, avec Down To Earth juste derrière, faisant ses débuts au n°11. Une semaine plus tard, AC/DC était à la 11e place mais Rainbow était en hausse de quatre places, et une semaine plus tard, ils ont culminé à la 6e place. À la mi-septembre, la chanson de Russ Ballard “Since You’ve Been Gone” commençait son propre palmarès qui l’a également vue grimper au 6e rang.

À la sortie de Difficile à guérir en 1981, Bonnet lui-même avait été remplacé par Joe Lynn Turner et Powell par Bobby Rondinelli, mais le mastodonte Rainbow rugit malgré tout, avec son plus gros album britannique et encore plus de singles à succès.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe de Down To Earth.