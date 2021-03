Lando Norris manquait de confiance dans l’équilibre de sa McLaren malgré la fin des essais de vendredi à moins d’un dixième de seconde derrière le chroniqueur Max Verstappen.

Il soupçonne que la bonne performance de McLaren vendredi est due au fait que les autres équipes n’ont pas poussé leurs voitures aussi fort que tôt dans le week-end. Norris s’attend à ce que Red Bull et Mercedes se retrouvent devant eux en qualifications samedi.

«Nous regardons vite aujourd’hui, mais je pense que ce qui va se passer demain est assez évident», a-t-il déclaré. «Ce seront les quatre premières voitures habituelles devant nous.

«Derrière, tout est très proche. Même si aujourd’hui nous sommes un peu en avance, je pense que c’est parce que nous avons juste montré un peu plus. Nous irons demain et serons un peu plus là où nous devrions être.

«Je me sens bien dans la voiture, la voiture se sent bien dans certains domaines. Dans certains domaines également, cela ne fait pas du bien et nous devons nous améliorer, et si nous pouvons l’améliorer demain, je serai plus heureux. »

Norris a déclaré qu’il n’était pas encore aussi à l’aise avec la maniabilité du MCL35M qu’il l’était avec la voiture de l’année dernière.

«Je n’ai pas la confiance que je souhaite, surtout dans les virages à moyenne et haute vitesse», a-t-il expliqué. «Donc des virages comme les virages six, sept. J’ai fait une erreur là-bas lors de mon premier tour et j’ai dû abandonner car je suis rentré et j’ai perdu l’arrière.

«Ma confiance en la voiture est là où je veux qu’elle soit, pas là où nous l’avions l’année dernière. Mais il y a aussi des améliorations dans d’autres endroits par rapport à l’année dernière. Ce n’est donc pas nécessairement que tout doit être meilleur, il n’y a que des domaines sur lesquels travailler.

