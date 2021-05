Downing Street confirme le mariage de Boris Johnson et Carrie Symonds

Le couple a échangé ses vœux samedi dans la cathédrale de Westminster devant un petit groupe d’amis proches et de membres de la famille.

Il est le premier Premier ministre à se marier en fonction depuis que Lord Liverpool a épousé Mary Chester en 1822.

Dimanche, Downing Street a confirmé que le mariage avait eu lieu.

“Le Premier ministre et Mme Symonds se sont mariés hier après-midi lors d’une petite cérémonie à la cathédrale de Westminster”, a déclaré un porte-parole du numéro 10 :

LIRE LA SUITE

“Le couple célébrera son mariage avec sa famille et ses amis l’été prochain.”

Les invités du couple ont été invités à la dernière minute – même les assistants conservateurs ignoraient que les noces se déroulaient.

Le Sun rapporte que l’église a été nettoyée peu après 13h30, le personnel informant les visiteurs qu’elle était fermée en raison du verrouillage.

REUTERS

Mme Symonds est arrivée à l’église à 14 heures. Elle portait une robe blanche mais pas de voile tandis que M. Johnson portait un costume “très pimpant”.

La cérémonie a été réalisée par le père Daniel Humphreys, qui a baptisé l’année dernière le fils d’un an du couple, Wilfred.

Des policiers armés seraient présents pour la cérémonie.

Un témoin a déclaré que la cathédrale était fermée pour le service d’une demi-heure. Ils ont dit au Sun : “Ce n’est pas très souvent que nous avons des mariages ici, et quand ils sont sortis, ils ont tous été entassés dans une voiture.”

M. Johnson et Mme Symonds ont été le premier couple non marié à vivre à Downing Street. Ils vivent dans la résidence de quatre chambres du No11 Downing Street plutôt que dans le petit appartement du No 10.

Le couple s’est fiancé en décembre 2019 alors qu’il était en vacances à Mustique.

PA

C’est le troisième mariage de M. Johnson – et le premier de Mme Symonds.

Le Premier ministre a épousé Allegra Mostyn-Owen en 1987, mais ce mariage a été annulé en 1993 – la même année où il a épousé Marina Wheeler.

M. Johnson et Mme Wheeler ont eu quatre enfants mais se sont séparés en 2018.

Leur divorce définitif est intervenu des semaines avant la nouvelle des fiançailles de M. Johnson avec Mme Symonds.

Les mariages en Angleterre sont actuellement soumis à des restrictions strictes sur les coronavirus.

La danse est déconseillée en raison du risque accru de transmission. La première danse traditionnelle entre le bridge et le marié est autorisée.

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a félicité Boris Johnson et Carrie Symonds après leur mariage.

“C’est un sentiment formidable que vous vous réunissiez et bien sûr, je pense que c’est une chose merveilleuse pour eux deux, qu’ils aient fait leurs vœux de mariage l’un à l’autre”, a-t-il déclaré à Sky News.

La première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, a tweeté : « Un grand bravo à Boris Johnson et Carrie Symonds pour votre mariage aujourd’hui. »

La ministre du Cabinet, Therese Coffey, a adressé ses félicitations au couple « pour votre mariage ».

La ministre de l’enfance et de la famille Vicky Ford a adressé ses félicitations et son “grand amour à Wilf”, ajoutant : “Tant de mariages ont été retardés et perturbés par le covid. La vie est toujours meilleure avec l’amour »

M. Cummings a également affirmé qu’en février 2020, alors que la pandémie devenait une crise mondiale majeure, M. Johnson était «distrait en finalisant son divorce.