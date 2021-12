Downing Street se prépare à une nouvelle humiliation à cause d’autres fuites | Politique | Des nouvelles

L’ancienne porte-parole de Boris Johnson a démissionné plus tôt ce mois-ci après qu’un clip a émergé d’une simulation de conférence de presse tenue entre des assistants de Downing Street et Mme Stratton. Dans la vidéo, ils ont ri d’une fête de verrouillage « fictive » quelques jours seulement après qu’un événement présumé ait eu lieu.

Le Mail on Sunday rapporte que les anciens et actuels membres du personnel n ° 10 craignent que davantage de séquences ne sortent.

Une source a déclaré au journal que « le pire pourrait être à venir » lors des répétitions des points de presse télévisés qui ont ensuite été abandonnés.

La source a déclaré: « Allegra est bien sûr bien consciente qu’on lui a posé plus que la seule question que nous avons tous vue.

« Elle se sent très anxieuse et s’est totalement effondrée, elle ne parle à presque personne.

« Elle et ses anciens collègues de Downing Street se sont convaincus qu’ils connaissaient la source de la fuite.

« Ils pensent qu’un accord de confidentialité a été rompu.

« Ils vivent dans la peur chaque jour que le reste des questions qui lui sont posées ne sortent, car ils savent qu’ils ont été filmés.

« Toute autre violation serait dans l’intérêt public, ils estiment donc qu’ils ne peuvent pas l’arrêter.

« Ce n’était pas un échec de la part des équipes impliquées dans le processus – elles ne feraient pas leur travail correctement si elles n’avaient pas déterminé quelles étaient les questions les plus difficiles et ne s’y étaient pas préparées.

« Mais cela montre à quel point c’était un plan ridicule et voué à l’échec depuis le début. »

Cela arrive à un moment mouvementé pour le Premier ministre alors qu’il fait potentiellement face à la semaine la plus dommageable de son mandat.

Les allégations de fêtes de rupture du verrouillage lors des restrictions sur les coronavirus l’année dernière ont suscité la fureur.

Et M. Johnson a subi sa plus grande rébellion plus tôt cette semaine alors que près de 100 députés d’arrière-ban conservateur ont voté contre les laissez-passer de Covid.

Les conservateurs ont également subi une défaite humiliante lors des élections partielles du North Shropshire vendredi.

Lors du dernier coup porté au Premier ministre, le ministre du Brexit, Lord Frost, a démissionné en raison de « préoccupations concernant la direction actuelle des déplacements » du gouvernement.

Express.co.uk a contacté No10 pour commentaires.