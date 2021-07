Downing Street se refait une beauté pour que l’Angleterre affronte l’Italie en euros

Il pense que ça rentre à la maison (Photo: .)

La rue la plus célèbre de la politique britannique est très différente de d’habitude, avec des dizaines de drapeaux anglais flottant sur des clôtures et affichés dans les fenêtres.

Boris Johnson a été photographié debout sur le seuil du 10 Downing Street, tenant un drapeau à deux mains, juste au cas où il n’y en aurait pas déjà assez.

Bien sûr, tout cela en l’honneur de la finale tant attendue du tournoi Euro 2020, lorsque l’Angleterre affrontera l’Italie dimanche soir.

Le Premier ministre semble croire qu’il rentre à la maison – et si vous avez eu du mal à trouver un drapeau de St George prêt pour le match, vous savez maintenant où ils se trouvent tous.

Beaucoup de gens appréciaient la vue, mais certains se demandaient si le même honneur aurait été accordé aux nations déconcentrées, si l’une d’entre elles avait atteint la finale à la place.

Le Premier ministre, qui a regardé la demi-finale contre le Danemark à Wembley avec sa femme Carrie, a souhaité à l’équipe nationale masculine le « meilleur » avant la finale.



Boris donne un coup de pouce à l’extérieur de Downing Street (Photo: .)



Je me demande combien de temps ils resteront en place (Photo: .)



Peut-être qu’il va tout faire avec les décorations de Noël aussi ? (Photo : .)



Un peu de bruant semble être tombé là-bas (Photo: Shutterstock)



Les drapeaux se lèvent aujourd’hui (Photo : Shutterstock)

Des drapeaux anglais et un panneau routier temporaire indiquant “England Street” installés par des résidents locaux couvrent des maisons sur Wales Street à Oldham, en Grande-Bretagne, le 5 juillet 2021. REUTERS/@philnoble1 pic.twitter.com/CDEPKnYVgD – Guy Faulconbridge (@Guy.) 6 juillet 2021

S’ils gagnent, ce sera la première victoire en tournoi international depuis la Coupe du monde en 1966.

Ailleurs dans le pays, les fans de football de Wales Street ont temporairement rebaptisé leur route England Street avant la finale.

Les habitants de la route à Oldham, près de Manchester, ont orné leurs maisons de drapeaux anglais et érigé un nouveau panneau rouge et blanc au-dessus de l’original.

La route du Lancashire, qui se situe entre Prince Charlie Street et Prince George Street, a l’air patriotique avant le choc des Trois Lions avec l’Italie au stade de Wembley.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();