Downton Abbey 2 a lancé la production avec la première photo de tournage et j’espionne Branson

Maintenant que nous avons repéré certains des acteurs de retour pour Downton Abbey 2, on peut espérer que le prochain élément d’excitation à venir de l’ensemble sera un regard officiel sur certains des nouveaux joueurs ajoutés à la distribution. Avec Hugh Dancy, Nathalie Baye, Dominic West et Laura Haddock déjà annoncés comme les nouveaux visages qui rendront visite à Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern et le reste de la distribution principale de la série, c’est là que réside le vrai mystère. Eh bien, cela, et dans la question continue de savoir comment la comtesse douairière de Maggie Smith réduira sa concurrence dans cette prochaine aventure.