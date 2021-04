Downton Abbey 2 arrive bientôt, mais qu’en est-il de Maggie Smith?

Faire le premier Downton Abbey était tellement un tour de montagnes russes, que les fans et les acteurs n’étaient pas tout à fait sûrs que cela allait être un succès. Et pourtant, lorsque l’expansion cinématographique de 2019 du créateur Julian Fellowes a frappé la série télévisée a atterri dans les salles de cinéma, non seulement cela a suscité un énorme succès, mais cela a rendu les fans avides de plus. Ce qui conduit à la belle nouvelle que nous sommes sur le point de partager avec vous, comme Downton Abbey 2 a été annoncé, avec le retour de l’ensemble du casting. Cela signifie donc que Dame Maggie Smith revient, n’est-ce pas?