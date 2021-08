Downton Abbey 2: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la suite

Downton Abbey 2 sera réalisé par My Week avec Simon Curtis de Marilyn

Alors que le vétéran de Downton Abbey, Michael Engler, a pris les rênes du long métrage de 2019, Downton Abbey 2 a finalement été sous-traité à un autre réalisateur – un nouveau dans cette série, certes, mais qui revendique plus de deux décennies d’expérience cinématographique. Ce cinéaste serait Simon Curtis, mieux connu pour avoir dirigé Ma semaine avec Marilyn, Au revoir Christopher Robin et, plus récemment, L’art de courir sous la pluie. Bien qu’il ne connaisse pas ces personnages, du moins dans son travail, l’expérience cinématographique de Curtis promet une suite magnifiquement réalisée et plus cinématographique, ce qui devrait être de bon augure pour la façon dont elle continuera à transférer cette longue histoire sur le grand écran. Nous n’avons pas longtemps à attendre pour voir comment il s’en sortira dans le fauteuil du réalisateur cette fois-ci.