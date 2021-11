Doxxed Santa apportera des cadeaux à la communauté crypto cette saison des vacances

Doxxed Santa, un jeton communautaire, est là pour changer le rythme dans le monde des crypto-monnaies un mois avant Noël. En tant que victimes d’escroqueries récentes, le projet vise à offrir à la communauté BSC des cadeaux extraordinaires. Ils vont de la sécurité à la transparence, en passant par des impôts bas et un jeton qui montera en flèche.

Doxxed Santa a un seul objectif principal, fournir aux utilisateurs un espace sûr pour échanger. Votre portefeuille marketing s’engage à commercialiser avec l’assurance qu’il continuera à pointer vers la lune même après la saison des vacances. Vous pouvez acheter le jeton lors du prochain événement. La prévente est prévue pour le 29 après que vous ayez atteint le plafond. C’est votre chance d’attraper et d’embrasser Doxxed Santa.

Détails de la prévente

Doxxed Santa sera bientôt en prévente le 29 sur Unicrypt. Plus tard, le lancement du token aura lieu sur PancakeSwap. L’offre totale de jetons est de 1 000 000 000. En particulier, il existe une liquidité automatique, 70 % de la prévente totale allant à un verrou sécurisé pendant un an.

Sécurité et KYC

DoxxedSanta a déjà fait KYC. Le porteur de projet a fourni des données personnelles à un tiers. Il garantira que le projet renforce la confiance des investisseurs. Pour prouver que le badge apparaît sur Unicrypt, en consultant son profil sur la plateforme d’échange.

En plus du KYC, Doxxed Santa a déjà mené un audit via Solidproof. Le code du projet a été soigneusement examiné pour les vulnérabilités via des tests manuels et automatisés. Le rapport montre qu’il est complètement sûr ; par conséquent, vous pouvez être sûr qu’il est exempt d’attaques.

Le voyage de Doxxed Santa en détail

Le projet a très vite suivi le cheminement de ce qu’il prévoyait. La première étape est de créer un site internet et d’être présent sur les réseaux sociaux. Vient ensuite l’audit et le KYC, suivis de la pré-vente. Pour l’instant, tout le reste a été fait sauf la prévente.

À partir de là, le marketing se déroulera avec une approche positive car la saison des vacances est là. Au fur et à mesure que le marketing progresse, la plateforme attirera plus d’investisseurs, emmenant le jeton sur la lune ! Après tout, c’est l’objet de tout projet ; marketing pour vous différencier des autres.

Doxxed Santa est là pour vous offrir tous les cadeaux de joie sur son chemin vers le développement ultérieur.

Comment acheter le jeton

L’achat du jeton Doxxed Santa est très simple. Vous pouvez cliquer sur le bouton en haut du site Web, qui indique acheter chez Pancakeswap. Vous pouvez ensuite procéder à l’achat du jeton en connectant le métamasque ou le portefeuille de confiance sur l’échange et en recherchant le jeton. Ainsi, vous pouvez avoir votre propre jeton Doxxed Santa.

Comme le dit Doxxed Santa : « Je sais que vous avez cessé de croire au Père Noël depuis l’âge de 6 ans, mais vous êtes assez vieux pour croire en Doxxed Santa ! »

Pour plus d’informations sur Doxxed Santa, vous pouvez visiter le sien;

Site Web : https://doxxedSanta.com

Livre blanc : https://doxxedsanta.com/whitepaperz.pdf

Chaîne principale : https://t.me/DoxxedSanta

Annonce : https://t.me/DoxxedSantaAnn

Chaîne chinoise : https://t.me/DoxxedSantaCN

Twitter : https : //twitter.com/DoxxedSanta

Reddit : https://www.reddit.com/user/doxxedsanta