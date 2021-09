DP World signe un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu pour des projets de 2 000 roupies

in

DP World était entré dans le Tamil Nadu en 2001 et avait développé le terminal à conteneurs de Chennai (CCTL) avec quatre postes d’amarrage pour traiter un million de conteneurs EVP à l’intérieur du port de Chennai et a commencé à fonctionner en 2001.

Premier opérateur mondial de ports et de terminaux, DP World, basé aux Émirats arabes unis, investit environ 2 000 crores de roupies pour établir une multitude de projets au Tamil Nadu. Les projets comprennent un terminal à conteneurs, une zone de stockage frigorifique et de transformation des fruits de mer, une zone de libre-échange avec une voie d’évitement intégrée, un petit port sur la côte est du Tamil Nadu, des dépôts de conteneurs intérieurs (ICD) à Erode, Karur et Tiruppur.

Les projets sont susceptibles de créer de l’emploi pour 4 500 personnes dont 1 500 directs et 3 000 indirects. La société a signé samedi un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu pour obtenir le soutien de facilitation requis pour les projets dans l’État.

Le protocole d’accord a été signé en présence du ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, du ministre de l’Industrie Thangam Thennarasu, Rizwan Soomar, MD, DP World Asia, Ranjit Ray, PDG, DP World FTWZ et Ramesh, DP World, FTWZ, Chennai, entre autres États. représentants du gouvernement, y compris le secrétaire en chef.

DP World était entré dans le Tamil Nadu en 2001 et avait développé le terminal à conteneurs de Chennai (CCTL) avec quatre postes d’amarrage pour traiter un million de conteneurs EVP à l’intérieur du port de Chennai et a commencé ses opérations en 2001. Par la suite, dans le Tamil Nadu, DP World a également établi des installations de fret de conteneurs, des entrepôts frigorifiques et trois entrepôts PL.

En septembre 2019, DP World a signé un protocole d’accord aux Émirats arabes unis avec le gouvernement du Tamil Nadu pour investir 1 000 crores de roupies afin d’établir une zone d’entreposage de libre-échange (FTWZ) et par la suite un parc d’affaires intégré de Chennai (ICBP) à Vallur, Ponneri Taluk, district de Tiruvallur. établi sur une superficie de 125 acres. Cette FTWZ a été inaugurée le 20 juillet 2021.

Le département des industries de l’État facilite le projet avec les approbations gouvernementales nécessaires, ont déclaré des sources au sein du gouvernement. Le gouvernement du Tamil Nadu a également posé la première pierre du parc de centres de données de NTT Global Data Centers of Japan qui s’installe à Ambattur à Chennai.

NTT Global Data Centers and Cloud Infrastructure (NTT-Netmagic) avait signé le protocole d’accord avec Guidance Tamil Nadu en février 2021 pour la mise en place d’un parc de data center et d’une station d’atterrissage de câble et l’investissement total dans ce projet serait de plus de Rs 2 500 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.