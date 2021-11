DPC Amérique du Nord, Tour 1 — Prédictions

Le classement du Dota Pro Circuit North America Tour 1.

La première tournée du DPC 2021-22 débutera bientôt. Nous avons assisté à des changements de composition passionnants qui ont magnifiquement façonné certaines équipes avant le début de la compétition. Nous verrons les deux divisions essayer de dominer leur classement et d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Voyons comment les équipes s’en sortiront lors de la première tournée.

Classements de puissance de la division I

8. D2 Hustlers

Une autre équipe qui a obtenu une promotion et qui est prête à relever de grands défis. Les D2 Hustlers seront en compétition avec quelques ajouts récents à leur équipe et connaîtront probablement une tournée difficile. Menés par Sammyboy, les Hustlers tenteront probablement de rester dans l’Upper Division pour la deuxième tournée.

7. Arkosh Jeux



Basé sur les mèmes et le plaisir, Arkosh a parcouru un long chemin. Promu de la division inférieure, l’équipe affrontera désormais les gros calibres. Ils ont également subi quelques changements avec le remplacement de Canus Vulpus et Cerberus par Monkey et Forsaken Oracle. Quant à leurs vrais noms, nous préférons les garder anonymes pour respecter le code de conduite de l’équipe.

6. simplement TOOBASED

TOOBASED a terminé cinquième de la dernière tournée de DPC. Depuis lors, l’équipe a vu son alignement changer avec l’entrée d’Eric « Ryoya » Dong, Nick « Lil_Nick » Hartzler et Noah « boris » Minhas. Il n’y a pas assez d’informations pour prédire comment l’équipe jouera sur la tournée. Cependant, l’organisation cherchera à mieux performer ou au moins à égalité avec la saison dernière.

5. Noir et jaune

Black N Yellow a terminé sixième dans les deux tournées de DPC la saison dernière. Cependant, avec les récents remaniements d’équipes, ils devraient couvrir un certain terrain contre des équipes comme simplement TOOBASED.

4. 4 Zoomeurs

Il semble que les 4 Zoomers aient la quatrième place qui leur est réservée. L’équipe avait assuré sa position dans les deux tournées DPC la saison dernière. 4 Zoomers a pas mal de changements dans la liste avec Braxton « Brax » Paulson, Jacob « ocean » Gosen et Samuel « Sammyboy » Anderson quittant l’équipe. Pour les remplacer, David « Moo » Hull, Zakari William Lee « Zfreek » Freedman et Guilherme Silva « Costabile » Costábile ont rejoint l’équipe. Nous nous attendons à ce que les 4Zoomers conservent leur position ou fassent mieux dans le DPC.

3. Immortel

Undying a eu des performances décentes lors de la dernière saison de DPC, où ils occupaient la troisième place. Dirigée par David « MoonMeander » Tan Boon Yang, l’équipe actuelle participera à la prochaine tournée. MoonMeander a été clair sur la façon dont son équipe a vacillé dans TI 10 et comment les nerfs peuvent prendre le dessus sur les équipes sur une si grande scène. Les immortels ont une autre opportunité de briller dans le DPC et de se qualifier pour le prochain International.

2. Quincy Crew

Quincy Crew est à égalité avec EG en ce qui concerne les performances dans le DPC. Ils ont terminé deuxièmes dans le premier tour et en tête du classement dans la deuxième compétition. Cependant, ils ne sont pas allés loin dans The International 10 et ont été éliminés après une défaite contre OG au deuxième tour des Lower Brackets. Après le plus grand événement de Valve, QC a apporté des changements majeurs dans l’équipe. Maurice « KheZu » Gutmann qui entraînait l’équipe jouera désormais le rôle de capitaine. On s’attend à ce que Quincy donne des performances de haut niveau et fasse mieux dans les Majors.

1. Les mauvais génies

Evil Geniuses a obtenu des résultats fantastiques dans les deux tours du DPC 2021. En tête du classement du premier tour, ils n’ont perdu que la deuxième place du circuit suivant. Cependant, les attentes d’EG ont toujours été élevées et, malheureusement, l’équipe n’a remporté aucun trophée cette année. Après The International 10, EG a apporté des changements majeurs à son équipe. Daryl Koh « iceiceice » Pei Xiang et Tal « Fly » Aizik ont ​​quitté l’équipe, remplacés par Jesse « JerAx » Vainikka et Egor « Nightfall » Grigorenko. Nous n’avons pas encore vu comment la nouvelle équipe jouera contre des adversaires puissants, mais il semble qu’EG connaîtra une très bonne saison, grâce aux transferts décents qu’ils ont effectués.

Classements de puissance de la division II

8. L’équipe Magnus

L’équipe Magnus s’est également qualifiée dans les catégories inférieures des qualifications fermées depuis que bumble bEE a quitté le tournoi. Leur objectif sera de survivre à la tournée DPC et d’occuper une position saine pour se qualifier pour la prochaine tournée.

7. 5personnel RATFORCE

5RATFORCESTAFF anciennement connu sous le nom d’équipe 1 pourrait passer les qualifications fermées avec KBU.US. À l’instar des autres équipes qui ont atteint le DPC après les qualifications, 5RATFORCESTAFF tentera de maintenir au moins la sixième position pour éviter la relégation.

6. KBU.US

KBU.US a récemment signé des Teletubbies qui ont participé aux qualifications fermées. La qualification n’était que le début, KBU.US devra désormais faire face à une concurrence féroce et à un stade plus important via le DPC.

5. 5HommeMidas

5ManMidas faisait partie de la deuxième tournée de la dernière saison DPC. Ils ont réussi à gagner la cinquième position sur la table. Les modifications apportées à la liste incluent l’ajout de Mario « LittleBoy » Romero et Hang « oldWhite » Zhao. 5ManMidas visera à améliorer sa position et à remporter des victoires contre les équipes nouvellement ajoutées.

4. Garçons électroniques

Electronic Boys a terminé sixième de la première tournée et cinquième de la deuxième tournée de DPC la saison dernière. À l’exception du célèbre créateur de contenu Paul « Speeed » Bocchicchio et de Matthew « albinozebra1 » Conley, la liste comptait trois nouveaux ajouts.

3. Feutre

Felt a amélioré ses performances après avoir terminé cinquième de la tournée. Ils ont également amélioré leur position dans le deuxième tour. L’équipe est arrivée quatrième derrière DogChamp. Après de récents changements dans leur liste et l’arrivée de trois nouveaux talents, l’équipe cherchera à occuper la troisième ou la deuxième position. Bien qu’il puisse être difficile de placer leur équipe dans les trois premiers, cela dépend beaucoup de la façon dont les autres jouent la tournée.

2. La coupe

Bien que The Cut ne fasse pas partie de la deuxième tournée, ils ont eu des performances décentes dans la première et ont terminé deuxièmes au tableau des points la saison dernière. Ils ont eu pas mal de changements dans leur alignement, il sera donc intéressant de voir comment le circuit se déroule pour eux.

1. Équipe DogChamp



Avec Arkosh Gaming et D2 Hustlers promus en première division, la Team DogChamp est susceptible de prendre le drapeau. Daniel « Bloody Nine » Foster dirigera l’équipe avec leur plus récent ajout Denis « StoneBank » Korzh.