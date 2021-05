DPC China Upper & Lower Division – Résultats Tiebreakers

Un regard sur les bris d’égalité en SEA et en Chine.

Avec la fin du DPC, le classement des équipes montre quelles équipes ont bien réussi à la fois dans les divisions supérieure et inférieure. Les régions de la division supérieure de Chine lors de la saison 2 de DPC. Voici les récapitulatifs des deux régions.

Division inférieure

LBZS et MagMa se sont affrontés lors du premier tour. Bien que les deux équipes aient choisi un bon repêchage, MagMa a perdu 28-25 contre LBZS. Des choix comprenant des héros comme Tiny et Timbersaw ont bien fait pour leur équipe.

Le match du deuxième tour a vu MagMa gagner 43-34 dans une guerre de 47 minutes contre LBZS. La décision de MagMa de choisir Puck les a aidés à sécuriser le rythme du jeu avec des héros comme Lone Druid et Death Prophet. LBZS a échoué avec des héros comme Faceless Void et Lina.

Le match entre Aster.Aries et LBZS est allé en faveur de ce dernier. Avec des choix comme Medusa et Skywrath Mage, LBZS a gagné 16-41 contre Aster.

LBZS est revenu au deuxième tour contre Aster avec un score de 27-14, terminant le match en 28 minutes environ. Choisir Bristleback a donné un énorme avantage à LBZS et Broodmother et Ursa ne pouvaient pas jouer leurs rôles prévus.

Aster a dominé leur match contre MagMa avec un score de 30-12, terminant le match un peu moins de 35 minutes. Une Lina en boule de neige contrôlait le jeu pour Aster alors qu’ils élevaient et progressaient sur Magnus. MagMa n’a pas pu avoir l’occasion de cultiver sur Medusa et de contrôler le jeu avec son Esprit du Vide.

MagMa est allé contre Aster dans une victoire 28-19 pour ce dernier. Aster a choisi Void et Leshrac contre Medusa et QOP de MagMa. Le jeu a duré 34 minutes avec Aster ayant un faible contrôle de la carte et de l’espace pour cultiver.

Demon Slayers a remporté une victoire dans sa série de trois matchs contre Xtreme Gaming. Cependant, ils ont ensuite été disqualifiés pour avoir utilisé un remplaçant non autorisé. Quitter Xtreme pour prendre la 6ème place du classement et éviter la relégation.

Division supérieure – PSG.LGD Vs Vici Gaming

Les bris d’égalité de la division supérieure ont vu VG remporter le premier match avec un score de 38-18. Ils avaient une avance d’or en début de partie qui n’a cessé d’augmenter avec des choix comme Broodmother et Bristleback. Bien que LGD ait tenté de revenir dans le jeu, VG était suffisamment persévérant pour continuer à pousser le jeu à son avantage.

LGD a commencé avec un avantage en début de partie avec une avance de 3k en or. Leurs choix de Faceless Void, Legion Commander et Lina se sont bien déroulés car VG ne pouvait pas jouer autour des temps de recharge de Void. Le jeu était terminé après un combat près de la fosse Roshan. LGD avait un avantage en or de 24 carats et a terminé le match 37-25.

Le dernier match a vu LGD avec une avance de 5k d’or à environ 22 minutes de jeu. Après quelques combats en équipe, LGD a continué d’augmenter son avance et est finalement devenu assez fort pour pousser sur les hauteurs. Ils ont gagné 37-25 contre VG et se sont qualifiés pour les matches de phase de groupes.