DPC EEU Tour 1 — Prédictions

Nous verrouillons nos prévisions pour le Tour 1 dans les divisions I et II d’Europe de l’Est.

L’Europe de l’Est était l’une des régions Dota 2 les plus sous-estimées au monde, car la plupart des gens se concentraient sur son homologue occidentale. S’il est vrai que la plupart des équipes occidentales ont mieux performé tout au long de la saison, Team Spirit a montré à tout le monde que cela n’a pas autant d’importance que les gens le pensent. En dépit d’être les outsiders, la jeune équipe de SIC a réussi à remporter l’événement Dota 2 le plus prestigieux. En plus des millions de dollars, Team Spirit a acquis la réputation d’être l’une des meilleures équipes de l’histoire du jeu.

Pourtant, le fait que TS se démarque ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres meilleures équipes de l’EEU qui valent la peine d’être regardées. Voyons quelles équipes, selon nous, se démarqueront dans le Tour 1.

Classements de puissance de la division I

Semblable à d’autres régions, la Division I se compose des meilleures équipes Dota 2 d’Europe de l’Est. Ce qui signifie qu’il est certain d’être bourré d’action. Voici comment nous pensons que les choses vont se dérouler.

8. HellRaisers

Certains d’entre vous pourraient être surpris par le fait que nous ayons mis HellRaisers en dernier parce qu’ils ont plutôt bien performé la saison dernière. Néanmoins, ils doivent encore faire leurs preuves contre les meilleurs.

7. PuckChamp

PuckChamp est une équipe exclusive de CIS Dota 2 qui peut à peu près gagner et perdre contre toutes les autres équipes de la Division I. Nous devons juste attendre et voir si Nikita « jeune G » Bochko et ses coéquipiers peuvent montrer leurs prouesses.

6. Équipe Empire

Team Empire est l’un des noms les plus reconnaissables de la scène CIS Dota 2 depuis de nombreuses années maintenant. Malheureusement, l’équipe n’a pas encore montré de quoi elle est faite car elle devra jouer contre les meilleurs du secteur.

5. Équipe Unique

Rostislav « fn » Lozovoi et tous les autres membres de son équipe ont prouvé à maintes reprises qu’ils étaient de dangereux adversaires. Bien qu’ils puissent ne pas bien faire contre les grands favoris, Team Unique peut certainement faire face au reste.

4. Gambit de l’AS Monaco

Avant TI 10, As Monaco Gambit était l’un des grands favoris de la CEI. Malheureusement, l’équipe n’a pas été à la hauteur des attentes, nous ne pouvons donc qu’espérer qu’elle réussira cette fois.

3. Natus Vincere

Depuis le premier TI, Natus Vincere a été l’une des équipes les plus dominantes d’Europe de l’Est. Bien que l’équipe soit loin d’être aussi bonne qu’auparavant, la plupart des changements dans sa composition en font un adversaire dangereux.

2. Virtus.Pro

VP est généralement la meilleure équipe d’Europe de l’Est, du moins au cours des deux dernières années. Même si l’équipe change de fond en comble, elle fait définitivement partie des adversaires les plus dangereux de SIC. Espérons que la puissance russe pourra revendiquer le trône d’être la meilleure de la région.

1. Esprit d’équipe

Après sa victoire sur TI 10, Team Spirit mérite définitivement d’être le premier sur notre liste. Même si nous ne savons pas si Alexander « TORONTOTOKYO » Khertek et ses coéquipiers auront la motivation nécessaire, ils sont actuellement la meilleure équipe au monde.

Classements de puissance de la division II

La division I sera certainement la plus intéressante à regarder, mais cela ne veut pas dire que les équipes de la division II ne sont pas explosives. Étant donné que chaque équipe a le pouvoir de gagner cette division, créer un classement de puissance n’est pas facile. Cela étant dit, voici ce que nous pensons qu’il va se passer.

8. HYDRE

C’est l’une des équipes intrigantes de Dota 2 du Kirghizistan qui tentera de concourir en Division II. Même si ce n’était pas facile, Kiyalbek « rêve » Tayirov and co. ont réussi à décrocher les qualifications ouvertes et à garantir un sport pour l’événement.

7. V-Gaming

La deuxième équipe qui a réussi à gagner un sport après avoir réussi les Open Quals est V-Gaming. Nous ne connaissons pas beaucoup d’informations sur cette équipe si ce n’est qu’elle se compose de plusieurs stars du PUB.

6. Cinq fantastiques

FF est une équipe intéressante de Dota 2 composée de joueurs prometteurs de SIC. Nous devons juste attendre et voir s’il a ce qu’il faut pour vaincre le reste.

5. Neimga Gaming

Nemiga Gaming est l’une des équipes T2 les plus reconnaissables de la CEI. Après les deux changements de liste qui ont eu lieu en septembre, il tentera à nouveau de se tailler une place aux côtés des meilleurs au monde.

4. L’équipe de Winstrike

Winstrike était l’une des forces motrices de la scène Dota 2 d’Europe de l’Est, mais elle n’a pas pu suivre le reste. Aujourd’hui, Akbar « SoNNeikO » Butaev, l’un des joueurs les plus expérimentés de SIC, est le capitaine de l’équipe, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’ils obtiennent de bons résultats.

3. B8

L’équipe de Danil « Dendi » Ishutin tentera une fois de plus de montrer au monde qu’elle a ce qu’il faut pour être parmi les meilleurs. B8 a changé la quasi-totalité de sa liste à plusieurs reprises, alors j’espère qu’ils ont enfin trouvé la formule du succès.

2. Gambit Esports

Vasilii « AfterLife » Shishkin fait maintenant partie de Gambit Esports, une équipe qui était autrefois l’une des meilleures de la région. Même s’il ne fait pas partie des plus forts en ce moment, Gambit Esports a le potentiel de remporter la Division II.

1. CIS rejette

Bien qu’il s’agisse de la plus récente équipe de la région, les rejets de SIC ont tout ce dont ils ont besoin pour être les meilleurs. Grâce à des joueurs comme Roman « RAMZES666 » Kushnarev, CIS Rejects est automatiquement l’un des meilleurs au monde. Il sera intéressant de voir si d’autres équipes ont ce qu’il faut pour les faire tomber.