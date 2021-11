DPC SA, Saison 1 — Prédictions

Nous mesurons toutes les équipes SA jouant dans les divisions I et II avant le début du Tour 1 du DPC.

L’Amérique du Sud était une région souvent oubliée lors des précédentes éditions de la DPC. Mais ces dernières années ont montré que la scène regorge de potentiel. Des équipes comme beastcoast, NoPing Esports et Thunder Predator ont toutes gravi les échelons pour se faire un nom sur la scène principale.

Avec autant de talents nouveaux et anciens convergeant dans un même Tour, tout pouvait arriver. Mais nous avons fait de notre mieux pour accumuler les chances pour les équipes des deux divisions.

Classements de puissance de la division I

8. NoPing e-sports

La nouvelle équipe de NoPing a certainement l’air bien sur le papier, le joueur brésilien João « 4nalog » Gabriel Giannini n’est pas en reste dans la voie médiane et Thiago de Oliveira « Thiolicor » Cordeiro a plusieurs années à son actif, y compris un passage au poste de capitaine pour SG esports l’année dernière . Pourtant, l’équipe sera confrontée à une concurrence féroce de la part de formations chevronnées pendant qu’elles trouveront leur rythme ensemble.

7. Hokori

La performance de Hokori peut être un peu inégale. Bien qu’ils aient blitzé la première saison de la ligue SA DPC en 2021, en prenant la première place, ils n’ont pas livré la même énergie la deuxième fois. Pourtant, ils n’ont pas dormi pendant l’intersaison. Ils viennent de prendre la première place de la saison 2 de la Claro Gaming Apu League, donc l’équipe a gardé ses compétences à jour.

6. Infâme

Infamous n’a pas été largement vu depuis leur performance lors de la saison 2 de la Ligue SA DPC de 2021. L’équipe a pris la 4e place au classement général de la région en mai, mais n’a pas réussi à se qualifier pour TI 10. Elle a connu quelques succès récents dans la saison 9 de BTS Pro Series : Amériques, y prenant également la 4e place. Mais la concurrence sera certainement beaucoup plus rude lors du Tour 1.

5.SG esports

SG esports a réussi à se rendre sur la scène principale pour TI 10, mais ils font face à une concurrence plus forte dans le Tour 1 cette fois-ci. L’équipe est arrivée à la 6e place lors de la saison 2 de la Ligue DPC SA 2020-21 et a terminé TI au dernier échelon. Ils auront beaucoup à prouver en Division I cette fois-ci.

4. Roi des rois

KoK sont frais sur le bloc. L’organisation a été créée en 2019, mais leur liste a été révélée pour la première fois en novembre. Il est difficile de dire exactement comment ils s’en sortiront, mais le capitaine de l’équipe Caio « Nuages » Oliveira a dirigé BINOMISTAS à travers la division inférieure 2020-21 du DPC. Il est de retour dans le siège du capitaine pour KoK, avec d’autres anciens coéquipiers de BINO Pedro « mini » Rezende et Giovanni « Jupiter » Ramos Pereira. Donc, la nouvelle équipe semble définitivement avoir beaucoup de promesses.

3. Lave

L’ancienne liste de TP a trouvé une nouvelle organisation à appeler à la maison. Joel Mori « MoOz » Ozambela, Alonso « Mnz » León, Frank « Frank » Arias et le reste du gang ont signé avec Lava pendant l’intersaison. Il n’y a aucun doute sur le talent et l’expérience de cette liste, ils ont déjà fait leurs preuves dans la région. La question est de savoir si Lava pourra tenir tête aux gros calibres de bc et TP lorsque le Tour commencera.

2. côte des bêtes

Bien qu’ils se soient frayés un chemin tout au long de la saison 2019-2020 et qu’ils aient pris les premières places de leur région avec une relative facilité en 2021, les performances de beastcoast à TI 10 ont été un peu décevantes. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’ils sont l’un des alignements les plus puissants d’Amérique du Sud et nous sommes sûrs de les voir retrouver leur éclat dans le Tour 1.

1. Prédateur du tonnerre

L’une des grandes surprises lors des remaniements de la liste d’intersaison a été l’ancienne liste de NoPing qui a atterri sous les bannières de Thunder Predator. Farith « Matthew » Puente et le reste de l’équipe ont connu un parcours difficile lors du DPC de la saison dernière, manquant une place au TI 10, malgré une performance fantastique tout au long de la deuxième saison de la ligue SA. Maintenant, l’équipe a une chance de concourir pour une place sur la scène cette fois-ci, et nous sommes très impatients de voir ce qu’ils font avec leur nouvelle organisation.

Classements de puissance de la division II

8. Notre chemin

L’équipe la plus récente à se faire les dents dans la région sud-africaine, Our Way a fait une belle performance lors des qualifications pour se tailler une place en Division II – Mais nous ne les avons pas encore vus faire leurs preuves contre une concurrence plus aguerrie.

7. Inverser

Inverse s’est classé quatrième au classement régional à la fin de la saison dernière, mais ses performances dans les tournois en ligne depuis n’ont pas été très prometteuses. Ils se sont classés de la 9e à la 12e place lors des qualifications SA pour TI 10 et se sont récemment retrouvés en bas du peloton lors de la saison 2 de la Claro Gaming Apu League. Ils auront besoin de beaucoup de travail pour se hisser au-dessus de la concurrence. dans la section II.

6. Gorillaz-Fierté

Nous n’avons pas vu grand-chose de GP depuis la fin de la saison 2021. Ils se sont classés parmi les quatre premiers lors de la première ligue régionale, mais ont chuté à la 6e place au cours de la saison 2. Comme de nombreuses équipes de niveau 2, GP semble avoir subi de gros remaniements d’effectifs pendant l’intersaison. Ils alignent une toute nouvelle équipe lorsqu’ils entreront en Division II cette fois.

5. Balrog Esports

Balrog Esports existe depuis 2016, mais nous n’en avons pas vu beaucoup en dehors de la scène des niveaux 3 et 4. Mais leur dos pour le Tour I du DPC avec une formation entièrement péruvienne qui les a vus prendre la première place lors du premier Open Qualifier.

4. Équipe inconnue

Avec une toute nouvelle équipe, il est difficile de prédire exactement à quel point Team Unknown s’en sortira. Ils ont juste réussi à tenir dans la division supérieure l’année dernière; finalement tomber à la fin de la deuxième saison. Mais dans une organisation, ils ont toujours l’expérience de certaines des autres équipes de la Division II.

3. Omega Esports

La course d’Omega dans le DPC a été de haut en bas. Ils se sont taillé une place dans la ligue de division inférieure de la région la saison dernière, où ils ont réussi à s’asseoir confortablement au milieu du peloton. Cette fois-ci, cependant, Omega arrive avec plus d’expérience. Ils ont décroché la 3e place de la saison 1 de la Claro Gaming Apu League en juillet, montrant qu’ils ont déjà ce qu’il faut pour renverser une grande partie de leurs concurrents en Division II.

2. Interitus

La liste d’Interitus a joué dans le DPC de la saison dernière sous la bannière Crewmates. Toute l’équipe s’est séparée de ses coéquipiers en juin, ainsi que de l’entraîneur Kevin « Lolingblue » Leonard. En tant qu’équipe, les coéquipiers ont fait une excellente performance au cours de la ligue régionale, et nous sommes certains qu’ils se frayeront un chemin sous leurs nouvelles bannières également.

1. L’infini

Nous avons déjà vu Infinity se frayer un chemin jusqu’au sommet. Ils l’ont fait lors de la première saison du DPC 2020-21, se rendant en division supérieure pour le match retour de la compétition. Cependant, ils ont échoué lors de leur première manche dans les grandes ligues. Pourtant, avec cette expérience à leur actif, nous nous attendons à ce qu’Infinity se comporte bien dans la division II cette fois-ci.