DPC SEA, Tour 1 — Prédictions

Le classement du Dota Pro Circuit Asie du Sud-Est Tour 1.

La nouvelle saison DPC est sur le point de commencer. Il comprendra des équipes qui s’affronteront pour marquer des points et avoir une chance de se qualifier pour les Majors et finalement The International. Avec le coup d’envoi du Tour 1 en Asie du Sud-Est, nous avons deux divisions, comprenant chacune huit équipes. Jetons un coup d’œil aux équipes et à leur classement avant la compétition.

Classements de puissance de la division I



8.Équipe SMG

L’équipe SMG a terminé deuxième dans la division inférieure de la dernière tournée DPC. Ils joueront désormais dans la division supérieure de la région. Avec leur dernier ajout, Ryan « Raging Potato » Jay Qui et un vétéran comme Yeik « MidOne » Nai Zheng, SMG a de bonnes chances de devenir le cheval noir de la tournée.

7. Motiver.Faire confiance au jeu

Motivate.Trust Gaming a exceptionnellement bien performé lors de la dernière tournée du DPC de la division inférieure. Finissant à la première place, ils vont désormais concourir dans la division supérieure de DPC. Capitaine sous Anurat « boombell » Praianun, qui a rejoint l’équipe, Motivate n’a apporté que peu ou pas de changements à son équipe.

6. BOOM Esports

Après une interdiction malheureuse d’Omega Esports, BOOM Esports a fait son entrée dans la tournée DPC. BOOM a terminé cinquième lors de la première tournée de DPC 2021. Cependant, ils n’ont pas pu bien performer lors de la deuxième tournée et ont terminé à la septième place. Dirigé par l’entraîneur Chai « Mushi » Yee Fung et leur récent ajout de Justine Ryan Evangelista « Tino » Grimaldo, BOOM participera à la prochaine tournée.

5. Exécration

Après des matchs décevants lors du premier tour du DPC, Execration a terminé sixième au classement. Ils ont amélioré leurs performances lors de la deuxième tournée et ont obtenu une troisième place derrière TNC. Leurs ajouts récents incluent Fernando « Nando » Mendoza et Jayquem « Kimizu » Gumalan. Execration cherchera certainement à améliorer son jeu lors de cette tournée pour défier les meilleures équipes de la division I.

4. Néon Esports

Neon Esports a commencé son parcours DPC avec une première tournée très positive. Finissant deuxièmes du classement, ils ont également participé au Singapore Major. La deuxième tournée de Neon a été décevante et l’équipe n’a pas pu se produire au niveau de la tournée précédente. Ils ont récemment apporté des changements à l’équipe avec Tri Daya « Mamang Daya » Pamungkas et Federico Jr. Cartagina « Abeng » Dicdican qui ont rejoint l’équipe. Wong « ChuaN » Hock Chuan, leur nouvel entraîneur, travaillera aux côtés de l’équipe.

3. Prédateur TNC

TNC Predator a terminé quatrième du premier tour du dernier circuit. Cependant, l’équipe s’est considérablement améliorée dans le deuxième tour et est arrivée deuxième après une défaite contre T1 dans les bris d’égalité. TNC s’est frayé un chemin dans les qualifications pour réserver une place en TI10, mais ils ont perdu contre Fnatic. Forcé de s’absenter d’un événement important, TNC a complètement réorganisé son équipe. La nouvelle équipe sous la direction du capitaine Kim « Febby » Yong-min participera à la prochaine tournée.

2. Fnatic

Fnatic était en tête lors de la première tournée de DPC de la saison. Cependant, pas mal d’équipes les ont dépassés et Fnatic n’a réussi qu’à décrocher une quatrième place sur le deuxième tour. Leurs performances dans TI 10 étaient loin de ce que nous savons de la centrale de SEA Dota. L’équipe a changé sa liste avec Armel Paul « Armel » Tabios remplaçant Ng « ChYuan » Kee Chyuan et Jaunuel « Jaunuel » Arcilla remplaçant Yang « Deth » Wu Heng. Leur capitaine Anucha « Jabz » Jirawong est passé à l’offlane. Fnatic adoptera une nouvelle approche avec les changements d’effectif pour se battre pour une première place.

1. T1

T1 a toujours été l’une des meilleures équipes de la région SEA. Ils ont eu de brillantes performances lors de la dernière saison de DPC. Classés troisièmes du premier tour, ils ont encore amélioré leurs performances et se sont classés en tête du classement du deuxième tour. Leur récente performance dans The International 10 était louable. Bien que T1 souhaite s’améliorer pour les Majors et TI, ils ont une chance splendide de figurer en tête du classement.

Classements de puissance de la division II

8. Philippines interactives

Dernier ajout au DPC, InterActive Philippines pourrait gagner contre Atomic Esports et KOBOLDS lors des qualifications fermées. L’équipe devra désormais faire face à des défis difficiles dans le circuit de Valve.

7. Poupée de chiffon

Venant des Open Qualifiers, Ragdoll est un nouvel ajout à la scène DPC. L’équipe comprend des joueurs notables comme Lai « AhJit » Jay Son qui a joué pour Fnatic et EHOME.

6. 496 jeux

496 Gaming ou récemment connu sous le nom de SPAWN.496 ont terminé cinquièmes de la deuxième tournée de la dernière saison DPC. Cependant, leurs performances au cours de la dernière saison n’ont pas d’importance, car la liste de l’organisation a radicalement changé. Avec la plupart des joueurs rejoignant l’équipe vers octobre-novembre, 496 a Khoo « Ohaiyo » Chong Xin, qui a joué pour certaines équipes réputées comme Fnatic et EHOME.

5. Polaris Esports

En coopération avec South Built Esports, Polaris Esports est une nouvelle équipe dans le mix. La nouvelle liste comprend l’ancien joueur de Neon Esports John Anthony « Natsumi- » Vargas et l’ancien joueur de la TNC Marvin « Boomy » Rushton. Bien que nous ayons placé Polaris cinquième dans le classement, l’équipe est solide et a bien performé contre Neon et Motivate.Trust Gaming dans la série BTS Pro. Cependant, il y a très peu à dire sur leurs performances au sein du DPC.

4. Les génies de l’armée

Army Geniuses s’est classé cinquième lors de la première tournée du dernier DPC et leurs performances ne se sont pas améliorées lors de la deuxième tournée, tombant à la sixième place. La liste a vu Muhammad « Azur4 » Lutfi et Rizki « Varizh » Varizh comme des signatures récentes.

3. Lilgun

Lilgun était leader du tableau lors de la première tournée de la dernière saison DPC. L’équipe mongole a été formée cette année et n’a effectué aucun changement d’alignement depuis sa création. Ils mèneront une lutte décente contre d’autres équipes de division 2 pour se qualifier pour la première division.

2. Nigma Galaxy SEA

Le partenariat Nigma et Galaxy Racer n’a pas affecté la liste de ce dernier. Galaxy Racer, qui a terminé quatrième dans les deux tours de la deuxième division DPC, sera en compétition avec le même alignement. Il n’est pas clair si le partenariat aura une influence sur la façon dont l’équipe joue, mais si tel est le cas, Nigma Galaxy sera certainement un groupe intéressant à regarder.

1. Talon Esports

Talon Esports a récemment fait son entrée dans Dota 2. C’est une organisation bien établie dans des jeux comme LoL et Overwatch. Dirigé par l’ancien capitaine des Evil Geniuses, Tal « Fly » Aizik, Talon est le favori pour dominer la division inférieure et éventuellement se frayer un chemin vers la division 1. Avec Fly, Talon a une équipe brillante comprenant Kim « Gabbi » Villafuerte et Rafli Fathur » Mikoto » Rahma.