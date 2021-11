DPC Western Europe Tour 1 — Prédictions

Jetons un coup d’œil à nos prévisions pour le prochain DPC et l’une des régions les plus intéressantes – l’Europe occidentale.

L’Europe occidentale a toujours accueilli certaines des meilleures équipes Dota 2 au monde. Bien que la région n’ait pas été à la hauteur des attentes lors du TI 10, Team Secret s’en est plutôt bien sorti. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant des autres puissances de l’UE, telles que OG et Alliance.

À la suite du plus grand événement esport de l’année, la région de l’UE a été bouleversée par de nombreux changements de liste. Certaines de nos équipes préférées ont maintenant des listes complètement nouvelles, alors vérifions quelles équipes, selon nous, sortiront en tête du Tour1 du DPC 2021-22.

Classement de puissance de la division I

La division I sera définitivement plus intéressante à regarder que la première car nos équipes préférées en font partie. Cela étant dit, voici ce que nous pensons qu’il va se passer :

8. L’équipe chatouille

La dernière place sur notre liste est pour Team Tickles, car ils n’ont pas encore prouvé de quoi ils sont capables. Les autres équipes de la Division I existent depuis de nombreuses années, il sera donc intéressant de voir si TT a ce qu’il faut pour jouer contre les meilleurs.

7. Toundra Esports

Bien que beaucoup de gens considèrent TE comme une équipe européenne de « niveau 2 », Adrian « Fata » Trinks et ses coéquipiers peuvent certainement relever un défi. Ils n’ont pas réussi à réussir le dernier DPS, mais cette fois, ils peuvent utiliser tout leur potentiel.

6. COOLGUYS

La deuxième équipe qui vient de la division inférieure s’appelle COOLGUYS. Bien que l’équipe ne semble pas impressionnante au premier abord, une fois que vous aurez vérifié sa liste, vous verrez qu’elle a du potentiel.

5. OG

Certains d’entre vous seront peut-être surpris par le fait que OG soit là, mais il est important de se rappeler que l’équipe a complètement changé son roster. Nous devons encore voir si le prodige de 16 ans originaire de Bulgarie Bojidar « bzm » Bogdanov sera à la hauteur des attentes des gens.

4. Alliance

Alliance est une autre puissance européenne qui a décidé d’apporter plusieurs changements pour le prochain DPC. Après avoir échoué à faire grand-chose lors du TI 10, Nikolay « Nikobaby » Nikolov et ses coéquipiers tenteront de prouver une fois de plus qu’ils méritent d’être parmi les meilleurs.

3. Liquide d’équipe

Après l’ajout de Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen et Ludwig « zai » Wåhlberg, Team Liquid semble beaucoup plus dangereux. Ils ont définitivement tout ce dont ils ont besoin pour briller, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’ils ne montrent leurs prouesses.

2. Galaxie Nigma

Bien qu’Ivan Borislavov « MinD_ContRoL » Ivanov et les autres membres de son équipe aient raté TI 10, ils seront toujours l’une des meilleures équipes au monde. Amer « Miracle- » Al-Barkawi est définitivement prêt à prouver une fois de plus pourquoi les gens pensent qu’il est le meilleur au monde.

1.Secret d’équipe

Bien sûr, la première place sur notre liste revient à l’équipe qui a terminé troisième à TI 10. Bien que MATU et Zai ne fassent plus partie de TS, Syed Sumail « SumaiL » Hassan et Daryl Koh « iceiceice » Pei Xiang devraient pouvoir compenser pour eux.

Classement de puissance de la division II

Après avoir vérifié la compétition en Division I, il est temps de faire la même chose pour la seconde. Les gens pensent souvent que ces équipes ne sont pas aussi intéressantes à regarder que celles mentionnées ci-dessus. Bien que cela puisse être vrai jusqu’à un certain point, nous avons vu de nombreux affrontements intéressants qui rendent la Division II intéressante à suivre.

8. Combattants de poulet

Chicken Fights est l’une des deux équipes qui ont obtenu une place en Division II après avoir passé les qualifications fermées. L’équipe est composée de joueurs suédois, finlandais et serbes. Duško « BoraNija » Boranijaševic est définitivement le joueur que les autres doivent rechercher.

7. CHILLAX

La deuxième équipe des qualifications fermées qui affrontera certains des meilleurs d’Europe s’appelle Chillax. L’équipe est composée de joueurs tels que Verros « Peut-être la prochaine fois » Apostolos et Stoyan « lil pleb » Kostov, il sera donc intéressant de voir s’ils ont ce qu’il faut pour gagner.

6. Dans la brèche

ITB est l’un des noms reconnaissables de la scène européenne Dota, mais il n’a pas encore montré ses prouesses. Menée par l’expérience de la superstar serbe Nikola « LeBronDota » Popović, l’équipe tentera de s’imposer face à ses homologues.

5. Grenouilles fantômes

Ghost Frogs est une équipe qui a beaucoup de potentiel car elle a des joueurs, comme Ivaylo « Mastermind » Petkov, l’une des voies médianes les plus populaires. Malheureusement, ils n’ont pas pu entrer dans la « grande ligue » la dernière fois, il sera donc intéressant de voir s’ils peuvent le faire aujourd’hui.

4. Pas de chasseur de primes

No BH est probablement l’équipe de niveau 2 la plus populaire en Europe depuis plusieurs années maintenant. Comme les autres sur cette liste, Ionut Radu « BliNcc » Musat tentera encore une fois de gagner la chance de rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe occidentale.

3. L’équipe chauve renaît

TBR est une équipe composée de plusieurs joueurs intrigants, tels que Janne « Gorgc » Stefanovski. Gorgc faisait autrefois partie de l’OG en tant que membre de l’équipe de streaming, mais il a décidé de recommencer la compétition. Cette fois, il a fait équipe avec plusieurs autres joueurs prometteurs.

2. Brame

Brame ne semble pas très bon sur le papier, mais l’année dernière, l’équipe a donné tort à ses détracteurs. Pas étonnant que beaucoup les considèrent comme l’un des grands favoris pour remporter la Division II.

1. Onde rampante

La première place revient à Remco « Crystallis » Arets et son équipe, Creepwave. La liste se compose de plusieurs joueurs talentueux qui existent depuis de nombreuses années.

Cela conclut notre classement de puissance pour la première tournée de l’UEO DPC.