DPCC a dépensé plus de Rs 12 cr sur 3 phases de schéma impair-pair: réponse RTI

Le régime pair-impair est l’une des mesures à prendre en cas d’« urgence

Le comité de contrôle de la pollution de Delhi (DPCC) a dépensé plus de 12 crores de roupies provenant d’un fonds mis en place pour des projets verts pour la mise en œuvre des trois phases du programme de rationnement des voitures impair-pair entre 2016 et 2019, selon les données du gouvernement obtenues via une application RTI .

La réponse à la RTI déposée par le militant Amit Gupta a révélé que l’organisme de contrôle de la pollution avait donné 3,38 crores de roupies au commissaire et secrétaire divisionnaire, au département des recettes, et 25 lakh de roupies à Delhi Tourism and Transport Development Corporation Ltd du Air Ambience Fund pour la mise en œuvre de le premier lecteur impair-pair en janvier 2016.

Le DPCC a remis 4,50 crores de roupies et 4,25 crores de roupies au commissaire divisionnaire et au secrétaire du département des revenus, pour la mise en œuvre des deuxième et troisième phases de la campagne en avril 2016 et novembre 2019, respectivement. Selon le plan d’action de réponse graduée, le schéma impair-pair est l’une des mesures à prendre en cas d' »urgence » – si les niveaux de PM2,5 et PM10 restent supérieurs à 300 microgrammes par mètre cube et 500 microgrammes par mètre cube respectivement pendant 48 heures ou plus.

Créé en 2008 et collecté par le ministère du Commerce et des Impôts, l’Air Ambience Fund reçoit 25 paise de la vente de chaque litre de diesel à Delhi. Un total de Rs 547 crore a été collecté dans le fonds depuis mars 2008. Sur ce total, Rs 527 crore ont été dépensés pour des activités vertes.

Le gouvernement n’a utilisé que Rs 59 crore jusqu’en 2015. Au cours des sept dernières années, il a utilisé Rs 468 crore du fonds. Selon la réponse de RTI, l’argent a été utilisé pour l’octroi de subventions à des véhicules fonctionnant sur batterie, des pousse-pousse électriques, des trajets impairs-pairs, l’entretien de l’usine de biogaz au Secrétariat de Delhi, l’exploitation de stations de surveillance de l’air en ligne, une étude sur répartition des sources en temps réel, installation d’une tour de smog et salaire des commissaires à l’environnement.

« Le montant dépensé pour la tour de smog (à Connaught Place) jusqu’à ce jour par l’Air Ambience Fund est de Rs 22,91 crore », a-t-il déclaré. Le ministre en chef Arvind Kejriwal avait inauguré le 23 août le purificateur d’air de plus de 24 mètres de haut en tant que projet pilote. La tour de smog dispose de 40 ventilateurs et 10 000 filtres et peut purifier l’air dans un rayon d’un kilomètre autour de la structure, à une vitesse d’environ 1 000 mètres cubes par seconde, selon des responsables.

Le gouvernement de Delhi a formé une équipe de 16 membres d’experts de DPCC, IIT-Bombay, NBCC et Tata Projects pour surveiller le fonctionnement de la serviette anti-smog.

