Un témoin expert appelé par la défense dans le procès pour meurtre d’un policier congédié de Minneapolis Derek Chauvin, 44 ans, a fait valoir que la victime George Floyd, 46 ans, est décédé des suites de maladies préexistantes.

«À mon avis, M. Floyd a eu une arythmie cardiaque soudaine [abnormal beating of the heart], ou arythmie cardiaque, en raison de sa maladie cardiaque athéroscléreuse et hypertensive – vous pouvez l’écrire de plusieurs façons différentes – pendant sa contention et son subdualisme par la police », a déclaré le Dr. David Fowler, ancien médecin légiste en chef du Maryland, lors de son témoignage mercredi. Les conditions contributives importantes comprenaient le fentanyl et la méthamphétamine dans son système, et l’exposition au monoxyde de carbone provenant des gaz d’échappement des véhicules et du paragangliome. [a tumor], il a dit.

Fowler a déclaré qu’il y avait tellement d’éléments en jeu que le mode de mort n’était pas clair.

Comme on peut s’y attendre, ce témoignage contredit l’autopsie, qui a déterminé que la mort de Floyd était un homicide. Les autorités ont reconnu les drogues dans le système Floyd et ont noté ses conditions antérieures, mais ont déclaré que le facteur principal était Chauvin agenouillé sur le cou de l’homme pendant si longtemps lors d’une arrestation fatidique le 25 mai 2020.

Dr. Jonathan Rich, témoin de l’État et cardiologue, a déclaré que Floyd n’était décédé ni d’un «événement cardiaque» ni d’une surdose de drogue.

Dr. Andrew Baker, qui a pratiqué l’autopsie de Floyd, a déclaré qu’être tenu à plat ventre et menotté derrière le dos était trop difficile à prendre pour Floyd.

Le témoin d’un autre État, le pneumologue Dr. Martin Tobin, a catégoriquement rejeté le rôle que le fentanyl aurait pu jouer en gênant la respiration. Bien que le médicament puisse causer cela, ce serait par le cerveau, a-t-il déclaré. Pendant la redirection, il a dit que les gens entraient dans le coma avant de mourir du fentanyl et que Floyd n’était pas dans le coma.

«Vous savez que le fentanyl ne cause pas la dépression de sa respiration», a déclaré l’expert pneumologue. «Ce que vous voyez, c’est que l’augmentation de son dioxyde de carbone qui se trouve dans la salle d’urgence s’explique uniquement par ce que vous vous attendez à ce qu’il se produise chez une personne qui ne dispose d’aucune ventilation pendant 9 minutes et 50 secondes. C’est complètement expliqué par cela.

Lors du contre-interrogatoire, le procureur Jerry Blackwell a travaillé pour minimiser la présence de monoxyde de carbone et pour souligner la retenue de Chauvin sur Floyd.

Fowler est actuellement co-accusé dans un procès dans lequel il est accusé d’avoir dissimulé les actions d’agents dans la mort d’un adolescent noir décédé en garde à vue.

