Dr Death de Peacock: ce que nous savons de la série limitée avec Joshua Jackson

La série aura une équipe dirigeante entièrement féminine, y compris Jennifer Morrison

L’un des aspects les plus intrigants de cette prochaine série de streaming est qu’elle mettra en vedette une équipe de direction entièrement féminine, comme cela a été rapporté par Women And Hollywood. Auparavant, le réalisateur nominé aux Oscars Stephen Frears (Liaisons dangereuses) était attaché à la réalisation des deux premiers épisodes. Lorsque la série s’est orientée vers la production, cependant, il a été remplacé par Maggie Kiley, qui a appelé les plans sur les épisodes de Riverdale, American Horror Story et The Chilling Adventures of Sabrina, pour ne citer que quelques projets passés.

De plus, les épisodes suivants sont réalisés par So Yong Kim et Jennifer Morrison. Auparavant, Kim était à la tête d’indies célèbres comme Lovesong, In Between Days, Treeless Mountain et For Ellen. Elle a également réalisé des épisodes de Transparent, Halt and Catch Fire, The Good Fight et Room 104, pour n’en nommer que quelques-uns. Cette dernière, quant à elle, est mieux connue en tant qu’actrice. Plus particulièrement, Morrison a joué dans Once Upon a Time et a joué des rôles de premier plan dans House et How I Met Your Mother. Au fil des ans, Morrison a élargi son profil en réalisant Sun Dogs de Netflix et un épisode récent d’Euphoria.