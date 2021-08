Dr Disrespect a lancé Game Studio, concentré sur le travail avec des « méga influenceurs »

Le tristement célèbre streamer Dr. Disrespect, également connu sous le nom de Herschel “Guy” Beahm, lance son propre studio de développement de jeux vidéo. Dans une offre d’emploi sur le site Web de Beahm intitulée “Life Changing Opportunity”, il est indiqué que Beahm, en partenariat avec BoomTV, cherche à s’attaquer à l’industrie du jeu vidéo en créant un studio AAA/AA.

Le studio n’est pas directement nommé dans l’offre d’emploi, mais l’application du formulaire Google s’intitule “BoomTV Game Studio Head Application”. Le studio prévoit de travailler avec des “méga influenceurs” pour les aider à lancer leurs jeux de rêve. Le studio prévoit soit de développer des jeux en interne, soit de les co-développer avec d’autres studios établis. Beahm est à la recherche d’un chef de studio avec plus de 5 ans d’expérience dans la production et a de l’expérience dans le lancement de jeux pour un public de plus de 100 000 personnes. Le poste offre un poste de co-fondateur, une équité élevée et un salaire compétitif.

L’offre d’emploi indique également que le chef de studio “travaillera dans un environnement au rythme rapide à la pointe de la conception, de l’art, des boucles de jeu de base, des boucles méta, virales et de rétention et itérera la monétisation, la commercialisation, l’esport intégré et le marketing d’influence”, impliquant un concentrez-vous sur les jeux multijoueurs qui attirent les joueurs compétitifs et les streamers.

D’après la description, il semble que Beahm en soit aux premiers stades du démarrage d’un studio, embauchant un chef de studio pour aider à embaucher et à construire le reste du studio. Alors que Beahm a un comportement discutable en tant que streamer, notamment en étant définitivement banni de Twitch, Beahm était auparavant un développeur de jeux vidéo travaillant sur Call of Duty. Étant donné que de nombreux jeux utilisent des influenceurs dans le marketing ou en font des skins, comme Ninja dans Fortnite, créer des jeux vidéo basés sur les idées des influenceurs semble être la prochaine étape. Sur la base de cette liste d’emplois, il semble que le studio de Beahm n’ait commencé à développer aucun jeu, donc toute sortie potentielle pourrait prendre des années.