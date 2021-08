Dr Disrespect dit qu’il poursuit Twitch après l’interdiction de l’année dernière

Image: Dr Disrespect / Kotaku

Comme entendre qu’une célébrité dont vous ne vous souciez pas est décédée, il est impossible de ne pas vouloir savoir pourquoi le streamer de jeux Dr Disrespect a été banni de Twitch. Bien sûr, vous pourriez souhaiter qu’il s’en aille, mais quand même… et si c’était vraiment horrible ? Eh bien, nous pourrions bien le découvrir bientôt car le streamer a apparemment appris la raison. Et il a l’intention de poursuivre Twitch à ce sujet.

Herschel Beahm IV (car c’est lui) a été banni de Twitch en juin 2020. À l’époque, Kotaku avait annoncé que l’interdiction devait être permanente. Mais comme c’est toujours le cas, aucune raison n’a été donnée ni aux téléspectateurs ni au streamer lui-même.

À l’époque, Twitch disait seulement : « Comme c’est notre processus, nous prenons les mesures appropriées lorsque nous avons la preuve qu’un streamer a agi en violation de nos directives communautaires ou de nos conditions d’utilisation. Celles-ci s’appliquent à tous les streamers, quel que soit leur statut ou leur importance dans la communauté.

Naturellement, les rumeurs ont commencé à tourbillonner.

Comme l’a remarqué Dot Esports, Beahm a mentionné dans un récent flux concernant sa nouvelle maison sur YouTube qu’il avait découvert ce à quoi Twitch s’était tellement opposé l’année dernière. Apparemment, il est connu depuis des mois maintenant.

En utilisant un jargon juridique technique, explique-t-il, “nous les poursuivons en justice”.

Beahm a été extrêmement évasif sur la question au cours de la dernière année, selon Dot Esports, n’y faisant presque jamais référence sur ses flux YouTube et refusant de répondre aux questions sur le sujet lorsqu’il s’adressait aux médias. Peu de temps avant l’interdiction, il épousait un charabia mal informé et dangereux sur le coronavirus, citant des sources aussi flagrantes que le Dr Thomas Cowan (auteur de livres si stupides qu’ils ont des titres comme Cancer et la nouvelle biologie de l’eau), et idiot virulent et complotiste David Icke. Cependant, dans une interview avec PC Gamer, Beahm a tenté de nier que cela était impliqué dans l’interdiction, avant que son responsable des relations publiques ne l’interrompe.

Un mois plus tard, il est revenu au streaming, désormais sur YouTube, où il s’est depuis constitué une base de 3,4 millions d’abonnés, sans doute énormément boostée par la polémique. Cependant, Beahm a déclaré lors d’un récent stream qu’il ne faisait toujours qu’un quart de ce qu’il avait rapporté sur Twitch.

Dans le même clip, il laisse tomber toutes sortes d’idées de conspiration non prouvées, telles que la façon dont il est « mis sur liste noire » et « l’interdiction de l’ombre », sans déranger les téléspectateurs avec des explications sur où, comment ou pourquoi. Mais il soutient également qu’il a du mal à obtenir des sponsors majeurs, étant donné que la première chose que tout le monde sait de lui est qu’il a été banni pour des raisons inconnues.

Donc, il poursuit Twitch. Le cas exact qu’il croit avoir n’est pas clair. Si Twitch peut démontrer qu’il a violé leurs conditions d’utilisation, il est alors très peu probable qu’il puisse apporter quoi que ce soit devant un tribunal. Et, bien sûr, cela forcerait la raison à s’ouvrir. Étant donné que Beahm prétend connaître la raison mais ne semble toujours pas disposé à dire ce que c’est, il y a vraisemblablement une certaine réticence de sa part à ce que cela soit de notoriété publique.

Twitch, bien sûr, a récemment déclaré qu’il promettait d’améliorer son silence autour des interdictions, car de nombreux streamers ne savent jamais quelle règle ils peuvent enfreindre involontairement et perdre soudainement leurs revenus. La situation de Beahm est certainement plus unique, et il sera difficile de détourner le regard de l’accident de voiture au ralenti si sa tentative légale se poursuit.