Dr. Dre atteint un règlement de divorce de 100 millions de dollars avec Nicole Young

METTRE À JOUR: Dr. Dre et Nicole Jeune ont conclu un accord de divorce.

Une source a dit à E! News que Dre avait accepté de payer 100 millions de dollars à son ex-femme – 50 millions de dollars maintenant et 50 millions de dollars par an à partir de maintenant. Dre conservera les propriétés et les droits sur sa musique et ses stock-options. Quant à Nicole, elle recevra une Rolls Royce, une Cadillac limousine escalade, une moto et un Range Rover. De plus, elle conserve ses vêtements de marque, ses bijoux, ses sacs et sa fourrure, dont la valeur est estimée à des millions de dollars.

ET! News a contacté l’avocat de Nicole Spectre Samantha et l’avocat de Dre Laura Wasser pour commentaire et n’a pas eu de réponse. TMZ a été le premier à rapporter la nouvelle.

———

De nouveaux détails apparaissent sur Dr. Dredivorce de Nicole Jeune.

Une source confirme à E! News que le rappeur a accepté de verser à son ex 2 millions de dollars de pension alimentaire pour époux. Selon l’initié, cette somme unique couvre d’ici le 14 avril. Après cela, l’ancien couple aura une audience devant le tribunal et négociera toute future pension alimentaire, selon la source.