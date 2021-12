Dr. Dre et Snoop Dogg, deux des artistes originaux de Death Row Records, en live. Crédit photo : Jason Persse / CC by 2.0

Dr. Dre est officiellement sur le point de mettre « une tonne » de morceaux inédits à la disposition des joueurs de Grand Theft Auto Online dans le cadre de la prochaine mise à jour de l’histoire « The Contract » du jeu vidéo populaire.

Rockstar Games a récemment annoncé le rôle de la tête d’affiche du Super Bowl LVI Halftime Show dans GTA Online, qui aurait attiré plus de 34 millions de joueurs à ce jour. Dans un clip de 57 secondes posté sur le site Web de la filiale Take-Two Interactive, Franklin Clinton, l’un des trois personnages principaux du mode solo de GTA V, déclare qu’il a « réussi » et travaille désormais avec des clients plus riches qui ont difficulté à résoudre leurs « problèmes de riches ».

Ensuite, Franklin montre l’étendue de cette opération et dit: « Un gros client, un nom de liste A, et nous tout droit », à quel point le personnage du Dr Dre entre en scène – et, de manière tout à fait appropriée, le studio d’enregistrement.

Le Dr Dre, à travers sa représentation numérique (d’apparence réaliste), indique ensuite qu’il «essaye de travailler» et après avoir effectué un réglage rapide de la surface de contrôle, l’homme de 56 ans fait exactement cela, en exécutant une piste aux côtés d’Anderson. Paak (avec le soutien de Busta Rhymes et Snoop Dogg).

Bien sûr, les lignes parlées du Dr Dre indiquent clairement qu’il a fait plus que créer de la musique pour Grand Theft Auto, Ray Liotta et Samuel L. Jackson ayant déjà prêté leur voix à la franchise à succès. Dans un communiqué officiel, Rockstar Games a précisé que l’histoire de la mise à jour est centrée sur le téléphone de Dr. Dre, qui contient « de la nouvelle musique inédite » et « n’est pas simplement manquante, elle est entre de mauvaises mains ».

(L’intrigue est certainement basée sur la réalité, car plusieurs artistes ont fait la une des journaux au cours de la dernière année pour avoir perdu des disques durs ultra-précieux qui stockaient un nombre substantiel de chansons inédites.)

GTA en ligne« The Contract » de ‘s devrait sortir mercredi prochain, le 15 décembre, et les paroles partielles du morceau que Dr. Dre rappe dans la bande-annonce, « ETA », sont déjà en direct sur Genius.com.

Enfin, en ce qui concerne le contenu de la mise à jour apparemment de grande envergure, Rockstar a également taquiné « une nouvelle station de radio éclectique de certains hôtes invités très spéciaux » et « d’énormes mises à jour inédites des stations de radio existantes, y compris une tonne de nouvelles et inédites des morceaux exclusifs de Dr. Dre et une liste d’artistes percutants. Des détails supplémentaires arriveront « dans les prochains jours », ont déclaré les dirigeants.

Compte tenu des horaires de lecture à volume élevé associés aux offres multijoueurs fréquemment mises à jour comme GTA Online, le monde numérique semble être un excellent endroit pour sortir de la musique, et il vaudra la peine de suivre les performances commerciales des pistes concernées à l’avenir.

Du côté de Rockstar, l’effort de musique exclusive devrait éviter les maux de tête liés aux licences sur toute la ligne. Certaines chansons n’ont pas été intégrées aux éditions remasterisées de Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, et ces omissions ont probablement été précédées d’efforts considérables pour conclure des accords avec les équipes impliquées.

Des soirées de lancement aux concerts virtuels et bien entre les deux, les artistes s’impliquent de plus en plus dans les jeux. Et Warner Music – qui a lourdement investi dans l’espace en 2021 – a précédemment souligné le potentiel perçu associé à l’apparition des ressemblances et de la musique des créateurs dans les titres AAA.