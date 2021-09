Dr. Dre, Eminem et bien d’autres en tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowl 2022

Le Dr Dre s’est rendu sur Instagram aujourd’hui pour laisser tomber des nouvelles massives. Dré La journée aura lieu le 13 février 2022 au SoFi Stadium Stadium à Inglewood, en Californie. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, et Kendrick Lamar se produira au Super Bowl LVI 2022.

L’émission devrait être produite par Roc Nation de Jay-Z et présentée par Pepsi en collaboration avec la NFL et la NBC. Concernant l’énorme annonce, Dre a déclaré: «Je suis extrêmement heureux de partager la scène avec mes amis pour le #PepsiHalftime Show. Cela présentera la prochaine saga de ma carrière… Plus grande et meilleure que jamais !!!”

La nouvelle arrive à un moment excitant pour Dre. De retour en juin, il a été révélé que Warner Bros signé pour distribuer What’s Going On, un biopic du légendaire chanteur de soul Marvin Gaye qu’Allen Hughes réalisera et produira avec Dre, Jimmy Iovine et Andrew Lazar.

La nouvelle coïncide également avec une annonce passionnante d’Eminem, qui a fait équipe avec le rappeur de Chicago Polo G, son fréquent collaborateur Skylar Grey et l’artiste de Sacramento Mozzy sur son dernier single, “Le dernier debout,” pour la nouvelle bande originale de Venom: Let There Be Carnage. Le morceau arrive aujourd’hui, le même jour que le film Marvel – la suite de Venom de 2018 – débarque dans les cinémas.

Snoop a également fait allusion à de nouvelles musiques. Il est allé au Tonight Show plus tôt cette semaine (28 septembre) pour dévoiler deux nouveaux albums : Algorithm et un album pour enfants sans titre. L’algorithme devrait arriver en novembre, et il “met en vedette de nombreux artistes de renom”, a déclaré Snoop à Fallon.

De retour en juin, Mary J. Blige a sorti un documentaire intitulé My Life qui relate son album de 1994 profondément personnel et acclamé par la critique.

“My Life est l’album qui m’a vraiment lié à mes fans qui ont depuis participé à ce qui s’est avéré être une course folle”, a déclaré Blige, 50 ans, dans une déclaration à PEOPLE. “Revenir en arrière et revivre cette époque et cette musique ressemblait à une expérience hors du corps, mais une expérience qui me rend tellement humble.”

Kendrick Lamar a également taquiné de la nouvelle musique, bien que, à la manière typique de Kendrick, le message ait été séduisant et cryptique. Le mois dernier, le MC est réapparu et partagé un nouveau site web pour quelque chose appelé “Oklama”, que Kendrick a confirmé être le titre de son nouvel album.

Le site Web minimal et dépouillé présente un dossier intitulé « nu pensées », qui révèle une déclaration écrite du MC annonçant son prochain album studio, signé « oklama ». Entre autres révélations, Lamar l’appelle également son « dernier album TDE », en référence à son partenariat fructueux avec la société basée à Los Angeles. Top Dawg Divertissement.

