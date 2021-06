Dr. Dre et Jimmy Iovine créent un nouveau lycée à LA

Les cofondateurs de Beats, Dr. Dre et Jimmy Iovine, créent un nouveau lycée qui, selon eux, visera à attirer les enfants qui se sentent déconnectés de l’expérience scolaire actuelle.

Il s’inspirera de l’académie de l’Université de Californie du Sud qu’ils ont financée et qui, selon eux, était adaptée à la vision de Steve Jobs…

Le LA Times rapporte qu’ils créent l’école sur un campus de collège existant qui fonctionne bien en deçà de sa capacité.

Entrent le Dr Dre et Jimmy Iovine. Les deux magnats de l’industrie de la musique se sont installés sur Audubon comme lieu de démarrage d’un nouveau lycée public, qui reflétera le format d’une académie USC lancée en 2013, catalysée par leur don de 70 millions de dollars.

Dans un sens, le collège Audubon n’a pas besoin d’être économisé – avec son directeur énergique et un programme qui a beaucoup à offrir. Mais la forte baisse des inscriptions a laissé le campus de Leimert Park à moins d’un tiers de sa capacité. Et les élèves ont des difficultés scolaires – seulement 5 % sont au niveau scolaire en mathématiques.

À l’origine, ils avaient l’intention de construire un campus à partir de zéro, mais ils ont ensuite réalisé qu’Audubon était parfait.

Le campus avait beaucoup de choses qu’ils aimaient, fondamentalement son emplacement dans une communauté de couleur à faible revenu. Mais il y avait d’autres points positifs, a déclaré Hardemion, notamment un bâtiment de classe autonome des années 1920, avec des os architecturaux solides et des armoires en bois robustes, ainsi qu’un auditorium rénové et distinctif – et beaucoup d’espace.

Audubon accueille environ 460 élèves de la sixième à la huitième année sur un campus pouvant facilement accueillir 1 500 […] Au fil du temps, de nombreuses familles noires de la classe moyenne ont envoyé leurs enfants dans des écoles à charte ou des écoles de district de Los Angeles dans le Westside. La diminution de l’immigration, la baisse des taux de natalité et la gentrification ont également joué un rôle.