Dr. Dre et Jimmy Iovine vont produire le film de Marvin Gaye “What’s Going On”

Warner Bros a signé pour distribuer What’s Going On, un biopic sur le légendaire chanteur de soul Marvin Gaye qu’Allen Hughes dirigera et produira avec Dr. Dre, Jimmy Iovine et Andrew Lazar.

Le studio a acquis le scénario du poète-dramaturge Marcus Gardley (il a écrit la comédie musicale The Color Purple pour WB) et la succession du chanteur et Motown font partie de l’accord, il y aura donc des droits d’utilisation de toutes les chansons signature de Gaye. Cela portera enfin à l’écran l’histoire du chanteur, après de nombreuses tentatives précédentes de différents cinéastes qui ont échoué ou n’ont pas obtenu les droits nécessaires.

“C’est tellement personnel pour moi”, a déclaré Hughes à Deadline. «Quand j’ai fait mon premier film avec mon frère, nous avons eu la chance d’avoir ‘What’s Going On’ dans la bande-annonce de Menace 2 Society, et cela a changé la donne en élevant le marketing de ce film. Dans tous mes films, à l’exception du film d’époque From Hell, il y avait du Marvin Gaye dedans, et je me suis toujours connecté à lui. C’est l’artiste de l’artiste, avec cette voix éthérée qui vient du ciel. Il y a eu plein de grands artistes, et puis Marvin, dans sa propre voie. Lorsque vous écoutez, dans une certaine mesure, vous avez l’impression d’avoir lu un roman. Une vie intérieure si riche dans cette voix, céleste mais criblée de douleur, d’agonie et d’extase à la fois. Quand il a obtenu son indépendance dans les années 70, avec cet album Qu’est-ce qui se passe, puis Trouble Man et Let’s Get It On, I Want You et son dernier chef-d’œuvre Here, My Dear, en ce qui concerne les orchestrations vocales et la façon dont il superpose sa voix, c’est Mozart. Vous avez entendu parler de tous ces grands réalisateurs qui tentent depuis 35 ans de consolider ces droits. Cela a commencé avec Dre, disant: «Faisons ça ensemble», puis Jimmy est venu, et Andrew Lazar, et nous avons travaillé avec le domaine, avec Motown et d’autres choses qui devaient être attachées, et nous l’avons fait. ”

