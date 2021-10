Dr. Dre et Snoop Dogg travaillent sur une nouvelle musique pour Grand Theft Auto

Snoop Dogg a déclaré que le Dr Dre travaillait sur une nouvelle musique pour la série Grand Theft Auto, rapporte Rolling Stone, et a ajouté qu’il était à bord en tant que collaborateur sur certaines des pistes. Alors que Snoop a déclaré que la nouvelle musique est « connectée au jeu GTA qui sort », il n’est pas clair si le rappeur fait référence à une nouvelle entrée dans la série, ou simplement à une nouvelle musique ajoutée à GTA V.

« Je sais qu’il est en studio », a déclaré Snoop Dogg dans une interview avec le podcast Music Now de Rolling Stone. « Je sais qu’il fait de la bonne putain de musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui sort. Je pense donc que ce sera la façon dont sa musique sera publiée, via le jeu vidéo GTA. «

Contacté par Rolling Stone, Rockstar Games a refusé de commenter les propos tenus par Snoop Dogg. Alors que les fans de la série Grand Theft Auto s’attendent à ce qu’un sixième jeu sorte à un moment donné, rien n’a été officiellement annoncé par Rockstar à ce stade.

Il est possible que la nouvelle musique de Dr. Dre, qui n’a rien sorti en solo depuis Compton en 2015, fasse une apparition dans le prochain Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, qui devrait sortir le 11 novembre sur PS4. , PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Il est également possible que la musique soit destinée à GTA V, qui a continué d’élargir ses ambitions en matière de contenu musical au cours de la dernière année.

