Dr. Dre joue dans la première extension de l’histoire de GTA Online depuis des années

Rockstar Games vient d’annoncer une nouvelle baisse de contenu majeure pour Grand Theft Auto Online. La série de missions intitulée The Contract mettra en vedette Franklin, l’un des protagonistes de GTA V, et le rappeur Dr. Dre. En plus de la musique de Dr. Dre, Rockstar a promis des mises à jour radicales aux stations de radio du jeu, y compris des hôtes spéciaux. La mise à jour ajoutera de nouvelles activités, armes et véhicules au titre de service en direct de longue date.

Cette annonce a été évoquée fin octobre lorsque Snoop Dogg a divulgué la nouvelle d’une possible collaboration entre Dr. Dre et Grand Theft Auto. De nombreux joueurs de GTA Online ont exprimé leur désespoir pour le nouveau contenu de l’histoire, en particulier plus de missions en solo, au cours des années qui ont suivi la sortie du jeu, ce qui fait de The Contract un gros problème. Cette mise à jour sera également la première sortie musicale publique de Dr. Dre depuis son album Compton de 2015, ce qui signifie que Rockstar a réussi à apaiser non pas un mais deux fans affamés.

La mise à jour de GTA Online est également l’une des plus grandes collaborations entre les industries de la musique et du jeu vidéo de mémoire récente, la série de concerts de Fortnite étant l’autre excellent exemple. Aucun rappeur n’a joué un rôle aussi important dans le contenu narratif d’un jeu depuis que 50 Cent avait sa propre série de tir à la troisième personne en coopération il y a près de quinze ans.

Le contrat fait suite aux tentatives de Franklin de retrouver une poignée de morceaux inédits de Dr. Dre qui ont disparu dans le cadre de son entreprise de « résolution de problèmes » de célébrités. Selon Rockstar, ce contenu couvrira l’intégralité de Los Santos, y compris d’immenses manoirs, des soirées exclusives et la branche FIB locale, alors que les joueurs tentent de récupérer un téléphone portable contenant les précieux morceaux inédits.

Pour ceux d’entre vous qui sont ravis de retourner à Los Santos ou simplement d’entendre de la nouvelle musique de Dr. Dre, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps. Le contrat sort la semaine prochaine le 15 décembre.