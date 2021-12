Dr. Dre officiellement divorcé, son ex-femme reçoit une somme énorme

Le Dr Dre (né Andre Young) et son ex-épouse Nicole Young sont officiellement parvenus à un accord sur le partage des biens, mettant ainsi fin à leur divorce. TMZ rapporte que l’ancien rappeur et son ex-femme ont déposé les documents pour l’accord de règlement de propriété cette semaine et que le Dr Dre a promis de payer à Young un règlement lourd : 100 millions de dollars. Il paiera à Young 50 millions de dollars d’avance et paiera l’autre moitié dans un an.

Ce n’est qu’une petite fraction de la succession de 820 millions de dollars de Dre. Young et le Dr Dre ont eu une longue confrontation devant le tribunal au sujet de son contrat de mariage contesté, qu’elle a dit avoir signé sous la contrainte. Dre conservera les sept propriétés qui lui appartiennent, notamment le domaine de 100 millions de dollars de Brentwood. Il conserve également tous les droits sur ses enregistrements principaux, ses marques de commerce et ses investissements dans de multiples partenariats et fiducies. En plus du package déjà très apprécié, il conservera également leurs actions Apple, qui incluent les bénéfices de la vente de Beats.

Du côté de Young, l’ancien couple se séparera de leurs nombreux véhicules. Elle en gardera quatre et il en gardera six. Elle est également autorisée à conserver tous ses bijoux, son argent et ses comptes bancaires qu’elle contrôlait tout au long de leur relation. La productrice n’est pas tenue responsable de ses frais juridiques d’un million de dollars, ce qui signifie que Nicole devra débourser l’argent elle-même. Sur certaines propriétés, Dre a conservé quelques casiers de stockage. Young a droit à tous ses objets qui se trouvent à l’intérieur des casiers. Avec ce règlement, Young n’aura pas droit à une pension alimentaire pour époux, ce qui était un point de discorde majeur dans la procédure de divorce.

Des sources proches des deux ont déclaré au média que Dre lui aurait peut-être généreusement donné plus lors du divorce si elle n’avait pas prolongé le processus en contestant leur accord prénuptial. Elle aurait pu avoir la chance de regarder le spectacle de la mi-temps du Super Bowl depuis l’arène en tant qu’ex amicale, a déclaré l’initié. Selon l’avocat du Dr Dre, les deux ont déjà divorcé.