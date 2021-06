Dr. Dre ouvrira une école à Los Angeles pour les familles à faible revenu – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Le rappeur Dr. Dre et l’homme d’affaires Jimmy Iovine, fondateur du label Interscope Records, ouvriront un lycée dans le sud de Los Angeles (USA) dans le but d’offrir une meilleure éducation aux familles à faible revenu.

“Ce sera pour les enfants qui veulent créer leur propre entreprise ou travailler dans un endroit comme Marvel, Apple ou des entreprises comme celle-là”, a déclaré Iovine au Los Angeles Times.

Dr. Dre, l’une des figures les plus importantes de l’histoire du rap, souhaite que l’institut soit un lieu où les jeunes “peuvent apprendre quelque chose qui les intéresse vraiment” et les encourage à faire preuve d’innovation, d’entrepreneuriat et d’esprit critique.

“Nous voulons donner aux jeunes intelligents et curieux des opportunités, une porte ouverte pour qu’ils montrent ce qu’ils peuvent faire”, a-t-il ajouté.

L’école fera partie du Los Angeles Unified School District, le deuxième plus grand réseau d’écoles publiques aux États-Unis, où 80% des élèves sont latinos ou afro-américains.

Son siège social sera situé dans le sud de Los Angeles, une zone où résident un nombre important de familles à faible revenu, et ouvrira à l’automne 2022 avec une capacité initiale de 124 étudiants.