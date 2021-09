Dr. Dre paiera à son ex-femme Nicole Young 1 million de dollars supplémentaires en frais 10z viral

*Dr. Dre a été condamné à payer 1 million de dollars supplémentaires en frais juridiques à son ex-femme Nicole Jeune. La décision intervient au milieu de l’âpre bataille de divorce de l’ancien couple.

Voici plus de la page six :

Dans l’ordonnance, le juge de l’affaire de divorce a décidé cette semaine que le rappeur et magnat de Beats devrait payer à Nicole 1,55 million de dollars supplémentaires en frais et frais juridiques – après avoir déjà déboursé plus de 2 millions de dollars. Le juge a estimé que les frais juridiques raisonnables de Nicole dans l’affaire jusqu’à présent devraient totaliser 3 millions de dollars, plus les frais. Dre devra désormais payer 1 million de dollars pour le solde de ses honoraires, plus 550 000 autres frais associés à l’affaire, a statué le juge. Le paiement concernerait les frais et les coûts jusqu’au 2 juillet 2021. Mais on ne sait pas quel sera l’onglet éventuel dans l’affaire.

Nous avons précédemment signalé que Dre avait été condamné à verser à son ex-femme 3,5 millions de dollars par an en pension alimentaire pour époux.

Selon le jugement, le magnat de la musique doit payer à Young des versements mensuels de 293 306 $, juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles Michael R. Powell statué en juillet, par Daily Mail. Dre doit également continuer à couvrir les dépenses d’assurance maladie de Nicole, les frais de sécurité et l’entretien de ses deux maisons, a déclaré le juge.

L’ordonnance restera en vigueur “jusqu’à ce que la partie recevant une pension alimentaire se remarie ou conclue un nouveau partenariat domestique, le décès de l’une des parties ou jusqu’à nouvel ordre du tribunal”, a déclaré le juge Powell.

Young a demandé le divorce l’été dernier après 24 ans de mariage, invoquant des différences irréconciliables.

Le couple s’est marié le 25 mai 1996 et partage deux enfants adultes, un fils Trêve et fille Vraiment.

Par page six, le couple séparé s’est battu pour un contrat de mariage. La valeur nette déclarée de Dre est d’environ 800 millions de dollars, avec des actifs de 243 millions de dollars.

Nous avons signalé plus tôt que la fille aînée de Dre LaTanya Jeune (d’une relation précédente) prétend qu’elle est sans abri et fait des petits boulots tout en vivant dans sa voiture de location. Elle s’est tournée vers le public pour obtenir de l’aide, lançant un GoFundMe pour se sortir d’une “situation désespérée”.