Dr. Dre pourrait travailler sur de la musique pour GTA 6

Selon le légendaire artiste Hip Hop Snoop Dogg, révélé lors d’une interview sur un prochain podcast de Rolling Stone’s Music Now, Dr. Dre travaille sur la musique d’un jeu Grand Theft Auto qui n’a pas encore été annoncé. Décrite franchement comme « Super putain de musique », ce serait le premier signe que Dr. Dre crée quelque chose de nouveau depuis son album Compton de 2015.

Rolling Stone a contacté Rockstar Entertainment pour commenter, mais le représentant du développeur de jeux vidéo a refusé de commenter. De plus, un représentant de Dr. Dre n’a pas répondu à une demande de commentaire de la publication musicale.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu Grand Theft Auto a une musique originale composée par des artistes célèbres. GTA 5 avait une partition originale écrite par le musicien et producteur américain The Alchemist aux côtés du rappeur Oh No et du groupe électronique Tangerine Dream. Dr. Dre se démarque cependant en tant que compositeur invité étonnant si ce que dit Snoop Dogg s’avère vrai. L’artiste est surtout connu pour ses contributions au genre Hip Hop à la fois en tant qu’artiste solo et en tant que membre du groupe de rap NWA.

Dr. Dre est également apparu dans GTA 5. Pendant le cambriolage de Cay Perico, il apparaît en tant qu’invité se préparant à s’envoler pour l’île tropicale où le casse a lieu, seulement pour renflouer à la dernière minute en raison de son téléphone (rempli de musique inédite). étant volé. Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite apparition, cela prouve que l’artiste et Rockstar ont déjà eu une relation de travail.

Nous n’avons encore rien vu ou entendu d’officiel concernant GTA 6, nous signalons seulement que le jeu est encore loin d’être prêt avec une date de sortie supposée en 2025 dans les cartes. Même ainsi, l’excitation entourant le titre est palpable, poussant certains fans à des mesures désespérées dans la recherche de nouvelles.

Ce n’est que plus tôt ce mois-ci que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été annoncé comme une collection remasterisée de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas à venir le 11 novembre. Espérons que ce jeu renversera ceux désireux de mettre la main sur une toute nouvelle entrée dans la série.