Dr. Dre sortira une nouvelle musique dans The Contract, une extension de GTA Online

GTA Online déplace les délais jusqu’à nos jours. Après ses relations avec Trevor et Michael dans la partie solo de GTA 5, Franklin Clinton est de retour et se lance dans la pègre criminelle de Los Santos.

Avec l’argent qu’il a obtenu en renversant le dépôt de l’Union, Franklin essaie de devenir légitime. Il a créé une nouvelle « agence de solutions de célébrités » pour aider les stars de Vinewood à résoudre leurs problèmes quotidiens. Avec une connexion de Lamar Davis, vous vous joignez à lui dans sa recherche d’un client de premier plan.

Ce client se présente sous la forme de Dr. Dre, un rappeur de Westcoast qui ne devrait pas avoir besoin d’être présenté ici. Pendant le cambriolage de Cayo Perico, Dre a perdu son téléphone et il est maintenant entre de mauvaises mains. Le téléphone propose une nouvelle musique inédite de Dre qui fera ses débuts dans le jeu lui-même. Vous pouvez consulter la bande-annonce sur le fil de presse de Rockstar.

« Préparez-vous pour une balade sauvage et hilarante à travers Los Santos, des rues méchantes du vieux quartier de Franklin aux fêtes les plus chaudes de la ville, des manoirs débauchés aux bureaux du FIB et partout entre les deux en rejoignant Franklin, expert en hacker Imani , Chop the Dog et l’équipe pour sécuriser les précieuses traces du Dr Dre et les rendre à leur propriétaire légitime », explique le texte de présentation de Rockstar.

« Restez à l’écoute du Rockstar Newswire dans les prochains jours pour plus d’informations sur The Contract – y compris les détails d’une nouvelle station de radio éclectique de la part d’hôtes invités très spéciaux, d’énormes mises à jour inédites des stations de radio existantes, y compris une tonne de de nouveaux morceaux exclusifs inédits de Dr. Dre et une gamme d’artistes percutants, ainsi que des opportunités supplémentaires pour le travail d’agence, y compris des succès de choix pour les joueurs prêts à se salir les mains, ainsi que de nouvelles armes, véhicules et bien plus encore.

Le contrat sera lancé le 15 décembre dans GTA Online. Il est conçu à la fois comme une expérience solo et multijoueur, vous n’avez donc pas besoin de compter sur d’autres joueurs pour en faire l’expérience.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.