Dr. Dre sur le crochet pour des millions si COVID tue l’émission de mi-temps du Super Bowl

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl promet d’être l’un des plus spectaculaires à ce jour, grâce à Dr. Dre, mais les enjeux sont élevés car si COVID tue d’une manière ou d’une autre la série, Dre pourrait perdre des millions.

Comme nous l’avons signalé, le spectacle sera rempli d’énormes étoiles, y compris Eminem, Espionner, Kendrick Lamar, et Mary J. Blige. Des sources ayant une connaissance directe ont déclaré à TMZ que Dre détenait la majeure partie de l’argent nécessaire pour organiser l’événement, et on nous dit que c’est dans les millions de dollars.

Nos sources disent… Dre a une assurance annulation d’événement pour couvrir toute calamité qui pourrait faire dérailler le spectacle de la mi-temps. Le problème, c’est que… on nous dit qu’il y a une exclusion pour COVID.

Nous avons appris que la disposition embêtante s’appelle une exemption des maladies transmissibles, et elle existe depuis des années… depuis le SRAS. Mais COVID fait partie de l’exemption des maladies transmissibles, ce qui signifie que la police d’assurance ne couvrira pas les pertes de Dre si le spectacle est de 86 ans.

Il est très probable que le spectacle se déroulera comme prévu. Il y a un optimisme prudent Omicron culminera plus tard ce mois-ci … et le Super Bowl est prévu pour le 13 février.

Même s’il y a une explosion de cas et que les foules sont soit réduites, soit même éliminées, le jeu se poursuivra … de la même manière qu’il s’est déroulé l’année dernière dans les affres de la pandémie. L’autre possibilité, la NFL a clairement indiqué qu’elle voulait des fans dans les tribunes, et si cela ne peut pas se produire au stade SoFi de LA, le match pourrait être déplacé pour dire Dallas.

C’est toujours risqué sans assurance, mais puisque Dre a atteint ou est proche du statut de milliardaire, disons simplement que c’est gérable.