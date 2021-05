Dr Fauci: Les gens peuvent désormais choisir de porter des masques pendant la saison de la grippe après Covid ⋆ .

Le Dr Anthony Fauci a passé le week-end à couvrir des programmes d’information pour discuter de l’état de la pandémie, en particulier aux États-Unis. Plus de 150 millions de doses de vaccin ont été injectées dans les bras américains et de nombreux États ont maintenant un taux de vaccination supérieur à 50%. Fauci a essayé de mélanger un peu d’optimisme avec ses avertissements constants pour continuer à prendre au sérieux le port de masque et la distanciation sociale. Lorsqu’il s’est entretenu avec ABC News, il a déclaré catégoriquement que dans les semaines et les mois à venir, davantage d’États assoupliraient leurs exigences en matière de masques intérieurs à mesure que le nombre de vaccins montait en flèche. Mais Fauci a fait un point différent lorsqu’il s’est entretenu avec Meet the Press: de nombreux Américains peuvent et devraient choisir de porter des masques à partir de maintenant en fonction de la saison.

Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, a déclaré dimanche qu’il est peu probable que les États-Unis voient une flambée d’infections au COVID-19 au cours de l’automne et de l’hiver comme ils l’ont fait l’année dernière, soulignant la disponibilité généralisée des vaccins comme un «changement de jeu» cela empêcherait de futures poussées. “Eh bien, le fait que nous ayons des vaccins en ce moment, Chuck, change vraiment la donne”, a déclaré Fauci à l’animateur Chuck Todd sur “Meet the Press” de NBC. «Je veux dire, si nous atteignons, ce que nous ferons, les objectifs que le président a fixés, à savoir si nous faisons vacciner 70% des personnes avant le 4 juillet, à savoir une dose unique, et même plus par la suite, vous verrez peut-être blips. Mais si nous les gérons bien, il est peu probable que vous voyiez le genre de montée subite que nous avons vu à la fin de l’automne et au début de l’hiver. C’est la raison pour laquelle les vaccinations sont si importantes. C’est le joker que nous avons maintenant que nous n’avons pas eu l’automne dernier ou l’hiver dernier. » Le Dr Fauci a également déclaré dimanche que les gens peuvent décider de porter des masques pendant certaines saisons lorsque les maladies respiratoires sont plus fréquentes. «Je pense que les gens se sont habitués au fait que le port de masques, clairement si vous regardez les données que cela diminue les maladies respiratoires, nous avons eu une saison grippale pratiquement inexistante cette année simplement parce que les gens faisaient le genre de choses de santé publique. qui étaient dirigés principalement contre Covid-19 », a déclaré Fauci lors d’une interview sur l’émission du dimanche de NBC« Meet the Press ». «Il est donc concevable que, dans un an ou deux ou plus à partir de maintenant, pendant certaines périodes saisonnières où vous avez des virus respiratoires comme la grippe, les gens pourraient en fait choisir de porter des masques pour réduire la probabilité que vous les propagiez. maladies respiratoires », a-t-il ajouté.

[From CNBC and The Hill]

J’y ai beaucoup réfléchi, si je continuerai à porter des masques pendant, disons, la saison de la grippe, ou quand je sais que je vais être avec beaucoup de gens à l’intérieur. L’une des choses qui a tellement de sens est de simplement porter un masque tout le temps lorsque vous êtes à l’épicerie. Cela vient naturellement maintenant, et honnêtement, je ne veux pas ARRÊTER de porter des masques dans les épiceries, donc je ne le ferai pas pendant un moment. En ce qui concerne le port de masques pendant la saison de la grippe – la saison de la grippe dure éternellement, donc je ne sais pas à quel point les gens y adhéreront, mais j’espère vraiment que les gens ont un nouveau respect pour se faire vacciner maintenant, alors peut-être que plus de gens auront la grippe. coups.

Quant à l’idée que nous pourrions passer cet automne et cet hiver à venir sans une autre poussée de Covid… ouf, ça fait du bien. Je parie que beaucoup d’entre nous, vaccinés par Moderna et Pfizer, auront besoin de vaccins de rappel cet automne!

