Dr Gordini: Je me souviens du sang, du silence et des larmes

Le Dr Giovanni Gordin était sur place quand Ayrton Senna a écrasé sa Williams et est décédé lors du Grand Prix de Saint-Marin le 1er mai 1994.

Le médecin de garde ce jour-là, pour les 118 services d’urgence de Bologne, faisait partie de l’équipe médicale, dirigée par feu le professeur Sid Watkins qui a fait tout ce qu’il pouvait pour sauver Senna, en vain puisque le triple champion du monde de F1 a été proclamé mort. à 18h37 heure locale.

Aujourd’hui âgé de 67 ans, le Dr Gordin a parlé pour la première fois de ces derniers moments de la vie du Brésilien, rappelant la tragédie 27 ans après qu’elle se soit produite lors d’un entretien avec Gazzetta, ce qui est le 1er mai, à juste titre également Ayrton Senna Day.

Avant d’entrer dans des détails profonds, dont certains n’avaient jamais été rapportés publiquement, le Dr Gordin a résumé les derniers moments de la vie de Senna: «Je me souviens du sang, du transport en hélicoptère, du silence et des larmes de son ami Berger.»

[Note: This is a very graphic first-hand account that may upset sensitive readers or distress fans of Ayrton Senna – which we all are – but for the sake of record and transparency regarding the passing of one of motorsport’s greatest icons takes precedence over sensitivities. A story that has to be told. If this could upset you, please refrain from reading further.]

Le Dr Gordin a rappelé à Gazzetta:

«J’étais sur le circuit pour assister à l’accident entre JJ Lehto et Pedro Lamy au départ, alors que des débris de voiture et des pneus se sont envolés dans la tribune. Quelques minutes plus tard, la voix de Mauro Sacchetti [then co-ordinator of the medical services at the venue that weekend] m’a atteint par radio avec trois mots clairs: Senna, accident de Tamburello.

«J’ai été immédiatement inquiet, car ce virage évoquait de mauvais souvenirs de Gerhard Berger en 1989, coincé dans sa Ferrari en feu et sauvé grâce à l’intervention opportune des hommes des pompiers. Alors, j’ai pris mon scooter médical et me suis dirigé vers Tamburello.

«Je suis arrivé quelques minutes après le médecin de F1 Sid Watkins. Senna respirait toujours de manière autonome mais était tombé dans le coma: il avait perdu beaucoup de sang de la blessure au-dessus de son œil droit, ainsi qu’une fracture à la base de son cou en raison de la suspension qui s’était détachée de sa Williams.

«La réanimation avait déjà commencé mais il n’a donné aucun signe de vie. Nous avons tous immédiatement compris la gravité de la situation et avons décidé d’emmener l’hélicoptère à l’hôpital Maggiore.

«Senna avait déjà été immobilisé, nous l’avions intubé en faisant une trachéotomie. Dans l’hélicoptère, il respirait encore avec le ventilateur pulmonaire mécanique. Son cœur a également ralenti mais nous avons pu le relancer.

«Dans l’intervalle, nous avons alerté le Dr Maria Teresa Fiandri, à l’époque primaire du service de soins intensifs et du major de Bologne 118, qui a réuni toute l’équipe médicale, dont je faisais partie, pour qu’elle soit prête pour notre arrivée.

«Nous avons immédiatement emmené Senna aux urgences de la salle d’urgence et après avoir abaissé le haut de sa combinaison, nous avons vérifié le niveau de sang et avons fait un scanner. Nous étions dix à l’assister.

«Dès les premières images, nous avons compris à quel point la situation était critique, la confirmation que nous avons eue plus tard avec l’électroencéphalogramme: il était plat, son cerveau ne répondait pas aux stimuli électriques.

«Le saignement était trop intense et généralisé en raison à la fois de la blessure du lobe frontal droit et de la fracture à la base du crâne. Recevant peu de sang, le cerveau de Senna s’est arrêté et est entré dans ce que nous appelons le silence électrique.

«Malgré une grande quantité de sang perdu sur la piste, il n’avait qu’un visage enflé. Un effet naturel dû au traumatisme et aux thérapies de secours très agressives qui sont données aux patients inconscients. Le corps est resté inchangé.

«Nous avons continué sans relâche les méthodes de réanimation, avec les machines à notre disposition, tout ce qui ne pouvait pas être fait directement sur les lieux de l’accident: nous avons pris en charge les accès vasculaires avec des perfusions de la manière la plus stable, changé la trachéotomie avec un plus cohérent, administré certains médicaments.

«Je peux vous assurer que nous avons tout essayé mais nous n’avons rien pu faire. Avec la mort cérébrale de Senna et, après que son cœur a cessé de battre, nous nous sommes retrouvés face à une autre tâche ardue: annoncer la mort aux nombreuses personnes présentes à l’hôpital.

«Sans aucun doute, ce qui m’a le plus marqué, c’est l’entrée de Berger dans la salle. J’ai été impressionné par le fait qu’il voulait à tout prix venir voir un de ses amis mourant. Lui qui avait déjà été hospitalisé dans la même chambre en avril 1989. Un geste rare et significatif.

«J’ai pu lui parler peu, il était de peu de mots, il est resté silencieux et affligé sur la touche. Il ne voulait pas parler, il savait déjà ce qui allait se passer. Je me souviens aussi que son physiothérapeute personnel Josef Leberer, le manager Julian Jakobi et Watkins sont entrés dans la salle.

«Nous avons parlé à Sid longtemps après la mort d’Ayrton, il était découragé par ce qui s’est passé mais je me souviens qu’il n’a pas pleuré. Il m’a dit qu’à partir du moment où il a vu le crash, il savait qu’il était impossible de le sauver.

«Il est venu à Bologne avec un autre hélicoptère en compagnie de Franco Servadei, un neurochirurgien spécialisé dans les opérations sur les parties crânio-rachidiennes, qui était avec nous à Imola, mais n’a pas pu intervenir compte tenu de l’impossibilité de sauver le Brésilien.

«J’ai toujours des images claires. Déjà à notre arrivée d’Imola, le hall de l’hôpital était plein de gens qui avaient vu l’accident à la télévision: le seul moyen à l’époque de se renseigner sur l’actualité. De nombreux journalistes arrivés ont été logés dans le hall principal à côté de l’entrée de l’hôpital.

«Fiandri a réussi à trouver les mots pour un moment aussi difficile et malgré l’émotion limitée des personnes présentes, la grande tristesse sur leurs visages a été notée. Certains d’entre eux sont restés longtemps, même dans les heures qui ont suivi.

«Nous avons essayé de sauver Ratzenberger samedi et Senna dimanche, mais il n’y avait absolument rien à faire. Mais je veux dire une chose: ce foutu week-end de 1994, où Rubens Barrichello a également été gravement blessé. [on Friday] a montré au monde comment un système d’urgence doit fonctionner dans ces cas.

«Ayrton était aimé et on pouvait le voir aussi. Depuis cet accident, la F1 a changé, notamment du point de vue de la sécurité », a conclu le Dr Gordin.