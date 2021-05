Dr Jill Biden classe la place (avec une fouille profane à Kamala Harris) – RedState ⋆ .

On a répété aux Américains à maintes reprises que l’une des raisons pour lesquelles Trump n’était pas apte à occuper ses fonctions était sa grossièreté et son comportement général non présidentiel.

Apparemment, ces normes ne s’appliquent pas aux premières dames parce que le Dr Jill Biden, actuelle FLOTUS et épouse de l’homme dont les Américains ont également été assurés d’avoir certainement obtenu un nombre étonnant de votes en 2020, a récemment été révélé avoir un peu salé strie elle-même.

Le bon médecin aurait dit aux partisans de Biden que Kamala Harris, maintenant vice-présidente de son mari, devrait «se foutre» elle-même après le débat désormais tristement célèbre dans lequel Harris a remis en question le bilan de Biden en matière de race.

La future première dame a fulminé aux partisans après que Harris, qui est maintenant le vice-président du président Biden, ait critiqué son record d’opposition au bus interracial mandaté par le gouvernement fédéral pour déségréger les écoles. «Cette petite fille, c’était moi! Harris a déclaré à Biden dans l’un des moments les plus marquants de la primaire démocrate. Jill Biden s’est évanouie une semaine plus tard lors d’un appel téléphonique de groupe avec des partisans, selon un compte rendu publié par Politico. «Avec ce qui l’intéresse, ce pour quoi il se bat, ce à quoi il s’est engagé, vous montez là-haut et le traitez de raciste sans fondement? Va te faire foutre toi-même », aurait dit Jill Biden.

Soucoupe de lait, table pour deux!

Mais ce n’est pas la partie la plus hilarante de ce rapport du New York Post détaillant le blasphème grincheux du boomer. Ce joyau remporte ce prix.

Joe Biden était également furieux de l’attaque. Alors qu’il était encore sur scène pendant le débat, Biden se serait tourné vers son collègue candidat Pete Buttigieg et a déclaré à propos de l’attaque de Harris: “C’était une connerie de f-king.” Buttigieg est actuellement le secrétaire aux transports de Biden.

Honnêtement, cette histoire qui sort maintenant est un moment étrangement intéressant car, comme l’écrit Charles Cooke de National Review, les démocrates doivent faire quelque chose rapidement sur le fait que presque personne n’aime le vice-président Harris, malgré les histoires charmantes de ses affaires extraconjugales, ses impitoyables. ambition, et ses pratiques incarcérées implacables en tant que California AG, et al.

Maintenant occupant la vice-présidence, Harris reste incroyablement mécontent. Selon un récent sondage YouGov, sa cote d’approbation nette est de dix points sous l’eau parmi tous les électeurs et de 25 points sous l’eau parmi les indépendants, dont 44% disent avoir une opinion «très défavorable». Pour un vice-président, engendrer de tels sentiments – en particulier à ce stade du cycle – est pour le moins inhabituel. … [W]Lorsque Biden quittera la Maison Blanche, Kamala Harris sera son héritier présomptif, et… le Parti démocrate – qui a explicitement mis Harris là-bas parce qu’elle est une minorité féminine – aura du mal à s’extirper du poids mort qu’elle apporte. «Regardez ce vice-président historique qui, bien sûr, ne devrait pas être le président actuel» n’est pas exactement un message gagnant, n’est-ce pas?

Est-il possible que le calcul démocrate ait conclu que cela en valait la peine de jeter Ol ‘Cornpop et sa femme du Country Club Karen sous le bus pour créer l’image que Kamala a dit la vérité au vrai pouvoir sur la question de la race? Mieux encore si ce véritable pouvoir est désormais son patron et qu’elle est assez magnanime pour apprendre à travailler avec lui pour le bien du pays?

Peut-être.

Ou peut-être que la classe politique de ce pays est moins précieuse qu’elle n’aurait fait croire à tout le monde lorsqu’elle vacillait, au bord de l’évanouissement, à cause du langage grossier et du comportement de Donald John Trump.