‘Dr. Le Dr Sandra Lee de Pimple Popper reçoit la visite de son père dans un aperçu exclusif spécial de vacances réconfortantes

Le Dr Sandra Lee reçoit un précieux rappel de Noël de nul autre que son père dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du spécial vacances de TLC Dr. Pimple Popper: A Pimple Carol, diffusé mercredi à 22 h HE. Travaillant dur pour aider ses patients même pendant les vacances, Lee est agréablement surprise de voir que son père, un médecin à part entière, visite toujours sa clinique.

« Tu travailles encore? » demande-t-il, marchant avec son ukulélé pour s’asseoir à côté de sa fille, remplissant diligemment des papiers. Lorsque Lee révèle qu’elle l’est, son père l’exhorte à ne pas le prendre si fort à Noël. « Je ne sais pas. Je suis un peu stressée », répond la dermatologue, à laquelle son père insiste, « Tu ne devrais pas travailler si dur. »

Commençant à gratter « O Holy Night » sur son ukulélé, Lee s’adoucit visiblement et devient émue par la chanson de vacances sincère de son père, lui disant: « Tu vas me faire pleurer. » Lorsque les dernières notes s’estompent, Lee prend un mouchoir avant d’embrasser son père. Il lui rappelle une fois de plus : « N’oublie pas que c’est Noël, hein ? C’était une belle chanson, mais Lee insiste toujours pour qu’elle se remette au travail pour tous ses patients.

Avant de partir, le père de Lee lui dit : « Papa est fier. Fier temps de parents. Je t’aime. » C’est un moment doux qui signifie clairement beaucoup pour la star de TLC, qui revient sur l’impact de l’héritage de son père sur elle au fil des ans. « Mon père est un homme sage », a-t-elle déclaré à la caméra. « C’est un grand médecin et vraiment une telle inspiration pour moi. »

Elle plaisante: « Et il est presque comme l’esprit du passé de bouton, me donnant ce rappel touchant. » Malgré ce rappel, cependant, Lee a une liste de choses à faire d’un kilomètre de long, ajoutant à l’appareil photo : « Mais j’ai des choses à faire. J’ai des gens à voir ! Bah conneries. » Lee pourra-t-elle prendre un moment pour se détendre et passer les vacances avec ses proches ? Dr. Pimple Popper: A Pimple Carol premières le mercredi 8 décembre à 22 h HE sur TLC.