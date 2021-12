‘Dr. Les notes d’Oz Show ne sont pas si chaudes

La carrière politique du Dr Mehmet Oz a décollé depuis qu’il a annoncé qu’il serait candidat au siège du Sénat américain en Pennsylvanie. Cependant, sa carrière à la télévision en prend un coup. Selon The Wrap, les notes ont baissé de manière assez importante depuis qu’il a annoncé qu’il se présenterait aux élections fin novembre. Le Dr. Oz Show se terminera officiellement à la mi-janvier en raison de son mandat au Sénat.

The Wrap a rapporté que pour la semaine se terminant le 12 décembre, The Dr. Oz Show a obtenu une note de 0,5. Ce chiffre est en baisse de 17% par rapport à la semaine précédente. La publication a noté qu’il s’agissait d’une baisse significative par rapport aux chiffres publiés par l’émission il y a un an à peu près à la même époque. Plus précisément, l’émission a baissé de 29% par rapport aux notes qu’elle a obtenues en 2020. Cela signifie également que l’émission a connu la baisse d’audience la plus importante de tous les talk-shows dans le top 12.

Oz a annoncé qu’il cherchait à devenir le prochain sénateur de Pennsylvanie le 30 novembre et qu’il se présenterait en tant que républicain. La personnalité de la télévision cherchera à occuper le siège laissé vacant par le sénateur républicain Pat Toomey, qui prendra sa retraite après son mandat actuel. Il a partagé l’annonce dans The Washington Examiner et a expliqué qu’il avait décidé de se présenter aux élections après avoir contesté certaines des décisions prises pendant la pandémie de COVID-19. Oz a écrit que sa formation médicale antérieure « m’a permis de prendre des décisions difficiles pour aider les personnes dans le besoin et de lutter pour responsabiliser mes téléspectateurs ». Alors qu’Oz a déclaré qu’il se présenterait aux élections afin de « responsabiliser » les électeurs, il n’a mentionné la Pennsylvanie nulle part dans son essai pour le point de vente. L’animateur de télévision n’a aucune expérience politique antérieure à part avoir été membre du Conseil du président Donald Trump sur les sports, la forme physique et la nutrition.

À la lumière de sa candidature à la fonction publique, il a été annoncé que le Dr. Oz Show toucherait à sa fin. Le dernier épisode sera diffusé le 14 janvier. La raison de cette décision est en grande partie liée à la Federal Communications Commission (FCC) et à sa doctrine de l’égalité du temps, qui offre des opportunités de temps d’antenne équilibrées à tous les candidats qui en font la demande. Étant donné qu’Oz aurait été présenté dans sa propre émission de télévision au milieu de sa candidature au Sénat, les autres personnes dans la course (il y a actuellement sept autres candidats républicains) auraient droit à leur propre couverture. Bien sûr, le problème sera désormais évité avec The Dr. Oz Show qui ne sera plus diffusé.