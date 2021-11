‘Dr. Les tendances de Joe Rogan sur Twitter après qu’Aaron Rodgers ait dit qu’il avait recherché les conseils COVID de l’hôte de podcast

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a déclaré vendredi qu’il recherchait des « traitements alternatifs » au lieu des vaccins COVID-19 approuvés par la NFL, car il est « allergique » à un ingrédient de deux des injections approuvées par la FDA.

S’exprimant sur « The Pat McAfee Show sur YouTube et SiriusXM », Rodgers a juré: « Je ne suis pas un anti-vax, une terre plate. J’ai une allergie à un ingrédient qui est dans les vaccins à ARNm. J’ai trouvé un protocole de vaccination à long terme pour me protéger et je suis très fier des recherches qui y ont été consacrées. Rodgers, qui a été testé quotidiennement dans le cadre des protocoles de la NFL pour les non vaccinés, n’a pas dit à quel ingrédient il était allergique, ni comment il sait qu’il est allergique.

Rodgers a appris qu’il avait contracté COVID-19 lors d’un test qu’il a passé mercredi. Le MVP en titre de la NFL a déclaré qu’il « ne se sentait pas bien jeudi » mais qu’il était « beaucoup mieux » vendredi. Il ne pourra pas rejoindre les Packers avant 10 jours et ratera le match de Green Bay contre Kansas City dimanche. Il doit avoir un test négatif pour revenir dans l’équipe le 13 novembre.

Dr Fauci > Dr Joe Rogan 🙄 #GetVaccinated https://t.co/sBCvCj1Lsq – Tara Dublin (@taradublinrocks) 6 novembre 2021

Rodgers a fortement remis en question les protocoles de la NFL, ainsi que toute organisation imposant des exigences de santé aux individus. « Je crois fermement à l’autonomie corporelle et à la capacité de faire des choix pour votre corps, de ne pas avoir à acquiescer à une culture éveillée ou à un groupe d’individus fous qui disent que vous devez faire quelque chose », a-t-il déclaré. « La santé n’est pas une taille unique pour tout le monde, et pour moi, cela impliquait beaucoup d’études pendant l’intersaison. »

RUPTURE: Le Dr Joe Rogan publie une vidéo le montrant en train d’administrer des traitements alternatifs pour les symptômes du COVID-19 d’Aaron Rodgers.@joerogan pic.twitter.com/MwBWrEj0Fx – Paul Lee Teeks (@PaulLeeTeeks) 6 novembre 2021

Au cours de l’entretien avec McAfee, Rodgers a mal cité le site Web du CDC et a expliqué pourquoi il n’avait pas pris le vaccin Johnson & Johnson. Il a déclaré que le site Web du CDC disait que «si vous avez une allergie à l’un des ingrédients, vous ne devriez pas recevoir l’un des vaccins à ARNm. Donc ces deux-là (Moderna et Pfizer) étaient déjà sortis. Au lieu de cela, le site du CDC dit: «Si vous avez eu une réaction allergique grave ou une réaction allergique immédiate – même si elle n’était pas grave – à un ingrédient d’un vaccin à ARNm COVID-19, vous ne devriez obtenir aucun des ARNm actuellement disponibles. Vaccins contre le covid19. »

Aaron Rodgers est sorti et a joué tous les succès classiques du livre de jeu anti-vaxxer démystifié, y compris «Dr. Joe Rogan ». Ce qui m’a donné l’idée de commencer une carte de BINGO imprimable pour la prochaine proclamation de célébrité. Qui veut jouer? pic.twitter.com/w4vEMddMGf – Marquizzo (@marquizzo) 6 novembre 2021

Rodgers n’a pas dit qu’il avait eu une réaction allergique. Mais il a « consulté » son ami et animateur de podcast, Joe Rogan, qui n’est pas médecin. Twitter appréciait cet aspect de l’histoire jusqu’à samedi soir, alors que « Dr. Joe Rogan » a suivi la tendance d’Aaron Rodgers.

Cela semble merveilleux, mais Aaron Rodgers va devoir vérifier auprès du Dr Joe Rogan, MD, et du « New England Journal of Facebook » pour voir si cela est exact. https://t.co/KOK0J9OtyA – Mme Betty Bowers (@BettyBowers) 6 novembre 2021

Le Dr Joe Rogan est le même gars qui a animé un jeu télévisé où les concurrents ont été mis au défi de manger des testicules de porc. Il est donc naturellement qualifié pour donner des conseils médicaux en cas de pandémie. Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Voir également

Je fais confiance au Dr Teeth, plus qu’au Dr Joe Rogan. pic.twitter.com/pKwKBo0pWW – Rockin ‘Bubbles Rialto avant Noël 🐈 (@PippiTheCat1) 6 novembre 2021