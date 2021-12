Dr Nesheiwat : Les pilules de traitement COVID-19 à domicile autorisées sont une « bénédiction »

Le Dr Janette Nesheiwat a rejoint vendredi « FOX News Live » pour discuter de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA de deux médicaments de traitement COVID-19 – Paxlovid de Pfizer et molnupiravir de Merck.

CDC RÉDUIT LE TEMPS DE QUARANTAINE POUR LES AGENTS DE SANTÉ

JANETTE NESHEIWAT : Malgré le nombre de cas que nous voyons augmenter dans tout le pays, nous sommes en fait toujours dans un meilleur endroit qu’au début de cette pandémie, car nous envisageons une manière différente de traiter le COVID. Nous avons maintenant deux médicaments, deux médicaments antiviraux qui ont une autorisation d’utilisation d’urgence par la FDA — Paxlovid et molnupiravir. Il est maintenant recommandé d’utiliser Paxlovid car il a une efficacité supérieure à celle du molnupiravir de Merck. Mais si nous n’avons pas Paxlovid disponible, alors nous devrions aller de l’avant et utiliser l’autre médicament antiviral car il peut encore vous offrir une protection d’environ 30 à 50 % contre la mort et l’hospitalisation, tandis que Paxlovid de Pfizer peut vous offrir jusqu’à 90 % de protection. .

Qu’est-ce que ça veut dire? Vous êtes moins susceptible d’être hospitalisé, vous êtes moins susceptible de perdre la vie, si vous êtes en mesure de commencer ces pilules antivirales, idéalement dans les 72 heures. Maintenant, si vous les prenez toujours, peut-être le quatrième ou le cinquième jour, cela pourrait toujours être efficace. Mais c’est plus efficace si vous les prenez dans les 72 heures. Et c’est vraiment — c’est une bénédiction. C’est un miracle. C’est juste une question d’approvisionnement. Nous avons besoin de produire. Nous avons besoin de fabriquer ce médicament. Nous en avons besoin maintenant.

