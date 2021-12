‘Dr. Oz s’éteint alors qu’il est candidat au Sénat

Les fans de certains endroits qui espèrent se brancher sur le talk-show à succès du Dr Mehmet Oz, The Dr. Oz Show, peuvent ne pas avoir de chance. Au milieu de la candidature d’Oz pour le siège du Sénat américain de Pennsylvanie en tant que républicain alors que le sénateur républicain Pat Toomey envisage de prendre sa retraite, le célèbre chirurgien cardiaque est sur le point de cesser ses émissions.

La nouvelle provient de sources connaissant directement la situation qui ont déclaré à TMZ quelques heures seulement après qu’Oz a annoncé sa candidature au Sénat que The Dr. Oz Show sera retiré des ondes de tous les marchés de Pennsylvanie, y compris Philadelphie, Pittsburgh et la capitale de Harrisburg. La série sera également tirée dans des villes voisines de la Pennsylvanie, telles que New York, le marché de la télévision n ° 1 et au moins une ville du Midwest. L’émission restera hors antenne au moins pendant la course au Sénat d’Oz et peut-être plus longtemps. Les sources de TMZ n’ont pas fourni de date à laquelle l’émission cessera d’être diffusée sur ces marchés, laissant plutôt entendre que cela se produirait « dans peu de temps ». Les diffusions de l’émission dans d’autres régions du pays se poursuivront normalement, bien qu’Oz ne soit pas présent alors qu’il entre en campagne. Au lieu de cela, les hôtes invités prendront sa place.

Cette décision intervient au milieu de la course d’Oz au Sénat et dans un effort pour que les choses restent justes et équitables entre tous les candidats en lice pour le poste. Selon une source de Fox, cela se résume à la Federal Communications Commission (FCC) et à sa doctrine du temps égal, qui exige que les radiodiffuseurs et télédiffuseurs agréés offrent un temps d’antenne équilibré à tous les candidats politiques opposés qui le demandent. Avec l’émission d’Oz, il aurait une heure de temps d’antenne supplémentaire chaque jour, et les dirigeants auraient été soucieux de fournir à chaque candidat le même temps d’antenne. Oz est actuellement candidat au siège du Sénat contre sept autres candidats républicains, ce qui rend presque impossible une heure d’antenne par jour à chacun.

Oz a annoncé mardi sa candidature au Sénat de Pennsylvanie via un essai pour le Washington Examiner, écrivant que « pendant la pandémie, j’ai appris que lorsque vous mélangez politique et médecine, vous obtenez de la politique au lieu de solutions. C’est pourquoi je me présente au Sénat américain. : pour aider à résoudre les problèmes et nous aider à guérir. » Oz a ajouté qu’il se présentait au Sénat pour « vous donner les moyens de contrôler votre destin, de revigorer notre grande nation et de raviver l’étincelle divine que nous devrions toujours voir les uns dans les autres ». Dans une vidéo de 60 secondes sur son site Web de campagne, Oz a déclaré : « La Pennsylvanie a besoin d’un conservateur qui mettra l’Amérique en premier.

Oz a atteint une notoriété nationale grâce à ses apparitions dans The Oprah Winfrey Show, qui a ensuite conduit au lancement de sa propre émission en 2009. La série a été reprise pour une 13e et 14e saison l’année dernière, ce qui signifie qu’il est confirmé qu’elle durera au moins la saison télévisée 2022-2023.