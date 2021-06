Dr Peter McCullough – Les vaccins COVID ont déjà tué 50 000 Américains, selon les dénonciateurs ⋆ .

par Debra Heine, Les humains sont libres :

Dans une interview extraordinaire la semaine dernière, le Dr Peter McCullough, professeur américain de médecine et vice-chef de médecine interne à l’Université Baylor, a déclaré que le monde avait été soumis à une forme de bioterrorisme et que la suppression des premiers traitements contre le COVID- 19 – comme l’hydroxychloroquine – “était étroitement lié au développement d’un vaccin”.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le Dr McCullough a fait ces commentaires explosifs lors d’un webinaire le 11 juin avec le Dr Reiner Fuellmich, un avocat plaidant allemand, qui pense la pandémie était planifiée et constitue «un crime contre l’humanité».

Le procès de Nuremberg 2.0 est en préparation : L’OMS et les dirigeants mondiaux devront répondre de “crimes contre l’humanité”.

McCullough a déclaré qu’il pensait que le bioterrorisme s’était déroulé en deux étapes – la première vague étant le déploiement du coronavirus et la seconde, le déploiement de vaccins dangereux, qui, selon lui, pourraient déjà être responsables de la mort de jusqu’à 50 000 Américains.

Le Dr McCullough pratique la médecine interne et la cardiologie, est rédacteur en chef de Reviews in Cardiovascular Medicine, rédacteur en chef de l’American Journal of Cardiology, rédacteur en chef du manuel Cardiorenal Medicine et président de la Cardiorenal Society.

« La première vague du bioterrorisme est un virus respiratoire qui s’est propagé à travers le monde et a touché relativement peu de personnes – environ un pour cent de nombreuses populations – mais a généré une grande peur », a expliqué McCullough lors du webinaire Oval Media avec d’autres médecins. Il a noté que le virus ciblait “principalement les personnes fragiles et les personnes âgées, mais pour les personnes par ailleurs bien portantes, c’était un peu comme avoir le rhume”.

Le Dr McCullough a expliqué plus tard qu’il avait traité de nombreux patients atteints de la maladie, écrit des articles à ce sujet, avait lui-même la maladie et avait également vu un décès dans sa propre famille en raison de COVID.

Le médecin a déclaré qu’il pensait que la peur du virus avait été utilisée très rapidement pour générer des politiques qui auraient un impact considérable sur la vie humaine, telles que les blocages draconiens.

« Chaque chose qui a été faite en santé publique en réponse à la pandémie a aggravé la situation », a-t-il souligné.

McCullough a expliqué qu’au début, en tant que médecin traitant des patients atteints de COVID, il a proposé un schéma de traitement précoce pour les personnes atteintes du virus, qui a réduit les séjours à l’hôpital d’environ 85%, et a déclaré qu’il avait commencé à publier des articles sur ce qu’il avait appris. Le médecin a noté qu’il avait « rencontré une résistance à tous les niveaux » en termes de traitement réel des patients et de publication de ses articles.

“Heureusement, j’avais assez de force de publication pour publier les deux seuls articles de toute la littérature médicale qui enseignent aux médecins comment traiter les patients COVID-19 à domicile pour éviter l’hospitalisation”, a-t-il déclaré.

“Ce que nous avons découvert, c’est que la suppression du traitement précoce était étroitement liée au développement d’un vaccin, et l’ensemble du programme – et dans un sens, la première phase du bioterrorisme – a été déployé, [and] Il s’agissait vraiment de garder la population dans la peur et de la préparer de manière isolée à accepter le vaccin, ce qui semble être la phase deux d’une opération de bioterrorisme.

McCullough a expliqué que le coronavirus et les vaccins livrent « au corps humain, la protéine de pointe, [which is] le gain de fonction cible de cette recherche sur le bioterrorisme.

Il a reconnu qu’il ne pouvait pas sortir et dire tout cela à la télévision nationale parce que l’établissement médical a fait un travail si minutieux de propagande sur la question.

« Ce que nous avons appris au fil du temps, c’est que nous ne pouvions plus communiquer avec les agences gouvernementales. En fait, nous ne pouvions pas communiquer avec nos collègues propagandistes dans les grands centres médicaux, qui semblent tous être sous le charme, presque comme s’ils avaient été hypnotisés.

« Les bons médecins font des choses impensables comme injecter de l’ARN messager biologiquement actif qui produit cette protéine de pointe pathogène chez les femmes enceintes. Je pense que lorsque ces médecins se réveilleront de leur transe, ils seront choqués de penser à ce qu’ils ont fait aux gens », a-t-il déclaré, faisant écho à ce que lui et le Dr Harvey Risch, professeur à la Yale School of Public Health , a déclaré l’animatrice de Fox News Laura Ingraham lors d’une interview le mois dernier.

McCullough a déclaré à Fuellmich que l’été dernier, il avait lancé une initiative de traitement précoce pour garder les patients COVID hors de l’hôpital, ce qui impliquait d’organiser plusieurs groupes de médecins aux États-Unis et à l’étranger.

Le médecin a noté que certains gouvernements ont essayé d’empêcher ces médecins de fournir les traitements, mais avec l’aide de l’Association des médecins et chirurgiens, ils ont pu publier un guide du patient à domicile et, aux États-Unis, ont organisé quatre télé-médicaux différents. et quinze services télémédicaux régionaux.

De cette façon, les personnes atteintes de COVID-19 ont pu appeler ces services et se faire prescrire les médicaments dont elles avaient besoin dans les pharmacies locales ou les pharmacies de distribution par correspondance, a-t-il expliqué.

« Sans que le gouvernement comprenne vraiment ce qui se passait, nous avons écrasé la courbe épidémique des États-Unis », a affirmé McCullough.

« Vers la fin décembre et janvier, nous avons essentiellement pris en charge la pandémie avec environ 500 médecins et services de télémédecine, et à ce jour, nous traitons environ 25% de la population américaine COVID-19 qui est en fait à haut risque, plus âgée. 50 avec des problèmes médicaux qui présentent des symptômes graves.

Le médecin a déclaré que sa conviction que la suppression du traitement précoce était “étroitement liée” aux vaccins, c’est ce qui l’a amené à concentrer son attention sur la mise en garde du public sur les vaccins.

Lire la suite @ HumansAreFree.com