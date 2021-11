‘Dr. Pimple Popper annonce une nouvelle date de première saison pour 2022

Le Dr Pimple Popper Sandra Lee est de retour et plus occupé que jamais dans une toute nouvelle saison de l’émission TLC, présentée en première le mercredi 16 février à 21 h HE. Lee revient cette saison « armée de son scalpel, de son masque anti-éclaboussures et de son tempérament sensible » pour aider les patients souffrant de problèmes de peau qui affectent leur vie depuis trop longtemps.

Au cours de la nouvelle saison, Lee s’occupe de cas uniques, notamment une maladie appelée « cylindrome de la tête gonflée » qu’elle n’a jamais vue auparavant, un homme avec un kyste si gros qu’il couvre maintenant presque complètement son œil et une femme dont l’eczéma a causé son TOC et agoraphobie. Le Dr Betty Song rejoint Lee au cabinet pour aider à résoudre les cas difficiles et « parfois extrêmes que d’autres médecins pourraient éviter » pour aider à changer la vie de leurs patients pour toujours.

Avant la première du Dr Pimple Popper sur TLC en juillet 2018, les vidéos époustouflantes de Lee ont fait d’elle une célébrité sur Internet, rassemblant des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux. « J’ai parfois l’impression d’être le joueur de flûte des boutons », a-t-elle plaisanté à PopCulture.com en 2018. « Je pense que ce que j’essayais vraiment de faire, c’est de montrer aux gens ce que j’aime dans ce que je fais et les subtilités derrière [dermatology] et j’ai l’impression que j’ai trouvé quelque chose qui a pu attirer l’intérêt de beaucoup de gens – l’éclatement des boutons. Je ne savais pas que c’était si grave… et quand j’ai vu ça, je me suis en quelque sorte saisi. J’ai pensé : ‘OK, c’est une chose. Laisse-moi voir jusqu’où je peux le faire pousser.' »

Lee a admis qu’il était « difficile » de grandir avec ce que certaines personnes appellent des vidéos « porno à boutons » parce que tant de gens étaient « gênés » d’admettre qu’ils aimaient regarder. « Nous avons donc en quelque sorte fait connaître cela au grand jour, ce qui est une bonne chose », a-t-elle déclaré. « Ce qui nous soutient le plus, c’est le fait que cela rend les gens heureux. Nous aidons les gens à se sentir mieux dans leur peau. Nous rendons les gens qui le regardent satisfaits et heureux, et cela aide à réduire le stress des gens et à les détendre . » Le Dr Pimple Popper revient avec une toute nouvelle saison le mercredi 16 février à 21 h HE sur TLC.