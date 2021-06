Dr Reddy’s annonce le lancement commercial du médicament anti-covid 2-DG ; Voici son prix et sa disponibilité

Le médicament 2-DB sera commercialisé sous les marques 2DGTM. (IE Image)

Le laboratoire du Dr Reddy, basé à Hyderabad, a annoncé le lancement commercial du médicament anti-Covid-19, le 2-Deoxy-D-Glucose (2-DG) pour les patients hospitalisés modérés à sévères du Covid-19. L’application thérapeutique anti-Covid du 2-DG a été développée conjointement par l’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes (INMAS), l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) et les laboratoires du Dr Reddy.

Le médicament sera fourni aux établissements de santé gouvernementaux et privés Covid-19 à travers l’Inde. « Les médicaments seront initialement disponibles dans les hôpitaux des métros et des villes de niveau 1 et, plus tard, étendront la couverture au reste du pays, a déclaré un communiqué de la société.

Le médicament 2-DB sera commercialisé sous les marques 2DGTM. La société affirme que le médicament a une pureté de 99,5%. Le médicament qui a reçu l’assentiment du Drug Controller General of India le 1er mai 2021, ne peut être administré que sur ordonnance aux patients hospitalisés modérés à sévères du Covid-19 en tant que thérapie complémentaire aux soins existants, sous la supervision d’un médecin qualifié. .

Chaque sachet de 2-DG a été fixé à Rs 990 par sachet. Les institutions gouvernementales recevront à un taux subventionné.

Satish Reddy, président du Dr Reddy’s, a déclaré dans la déclaration officielle que le 2-DG est un autre ajout au portefeuille de traitements COVID-19 existant de la société pour les affections légères à modérées et sévères et comprend un vaccin. Le Dr Reddy’s a signé un accord pour distribuer le vaccin russe Covid-19 Sputnik V en partenariat avec Snowman Logistics. Le ministre de la Défense, Rajnath Singh, avait annoncé plus tôt qu’il honorerait personnellement les scientifiques qui ont joué un rôle essentiel dans le développement du médicament car ils méritent d’être félicités pour cette réalisation.

Comment fonctionne le 2-DG

Le 2-DG, composé de la molécule générique et d’un analogue du glucose, s’accumule dans les cellules du corps infectées par le virus et empêche l’invasion du virus d’une cellule à l’autre. La synthèse virale et la production d’énergie du virus sont interrompues, ce qui l’empêche de croître plus rapidement, aidant les patients de Covid à ne plus dépendre d’un supplément d’oxygène et à récupérer plus rapidement.

Les premiers essais pour le médicament ont été menés entre mai et octobre de l’année dernière chez 110 patients dans six hôpitaux. La phase finale des essais cliniques s’est achevée en mars 2021 sur 220 patients dans 27 hôpitaux Covid. Les données des essais 2-DG ont suggéré que l’utilisation du médicament était sûre et que les patients de Covid-19 ont montré une récupération significative.

