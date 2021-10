Draft NBA 2022: Décomposer les meilleurs espoirs qui ne jouent pas au basket-ball universitaire

De plus en plus, nous apprenons que le chemin vers la NBA n’a pas à passer par l’université, ce qui signifie que le dépistage est plus occupé que jamais.

Le MVP en titre de la ligue (Nikola Jokic), le MVP des finales de la NBA (Giannis Antetokounmpo), le joueur défensif de l’année (Rudy Gobert) et même la recrue de l’année (LaMelo Ball) sont tous venus dans la ligue sans jamais passer une journée dans le système de la NCAA .

Au-delà de l’intérêt accru pour le basket-ball dans le monde entier, qui a permis à de grands talents de se rendre aux États-Unis du monde entier, il existe également des voies alternatives pour développer les talents nationaux.

Après la saison inaugurale du programme Ignite de la G League, Jalen Green a été sélectionné au deuxième rang du repêchage de la NBA 2021. Cette saison, la nouvelle équipe d’Overtime (Elite) débutera avec des talents fascinants qui prendront la parole en préparation pour les pros également.

Étant donné qu’Ignite et Elite sont maintenant sur le point de commencer leurs saisons, c’est le moment idéal pour en savoir plus sur les meilleures perspectives de basket-ball que vous ne trouverez pas sur un terrain universitaire la saison prochaine.

Même si cette liste ne mettra en évidence que les plus grands noms à connaître, nous avons également inclus une « liste de surveillance » pour d’autres candidats potentiels (organisés par région) qui méritent également d’en apprendre davantage.