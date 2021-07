Draft NBA: 6 gagnants et 4 perdants après les choix

Le repêchage de la NBA 2021 a déraillé après le troisième choix. Alors que les Raptors de Toronto devaient à l’unanimité prendre le gardien de Gonzaga Jalen Suggs au n ° 4, Masai Ujiri and co. a plutôt opté pour un autre gros et fort attaquant en Floride, Scottie Barnes.

Cela a ouvert la voie à un projet plein de surprises. Personne ne pensait que Josh Giddey était une option pour le Thunder d’Oklahoma City au n ° 6. Davion Mitchell se rendant aux Sacramento Kings au n ° 9 a pris tout le monde au dépourvu. C’était légitimement choquant de voir les Spurs opter pour Josh Primo au n°12.

Lisez nos notes de draft en direct si vous voulez vous mettre au courant de l’action. Il va sans dire que : a) le repêchage est toujours un jeu de dés, b) il faut plusieurs années pour vraiment évaluer la performance d’une équipe au repêchage.

Je fais ça depuis assez longtemps que je me souviens avoir donné aux Timberwolves un A pour avoir pris Jarrett Culver et les Suns un D pour avoir pris Cameron Johnson en 2019. Cela ne semble certainement pas bon maintenant, car les Wolves essaieraient apparemment de passer de Culver après deux mauvaises saisons, alors que Johnson n’était qu’un élément crucial d’une équipe de finale de la NBA. Encore une fois, ce genre de choses demande du temps.

Les réactions instantanées au projet ont une certaine valeur, ne serait-ce que pour voir comment elles vieillissent au fil des ans. Les fans des Suns se sentaient certainement mieux à propos de l’équipe qui «atteignait» Jalen Smith à la loterie 2020 après le succès de Johnson. Nous verrons également comment celui-ci se déroulera sur la route. Pour l’instant, réagissons à nouveau de manière excessive à ce qui a été vu le soir du repêchage et proposons ce qui semble être les gagnants et les perdants dans le feu de l’action.

6 vainqueurs de la Draft NBA 2021

Magie d’Orlando

L’histoire récente du repêchage du Magic n’a pas été particulièrement impressionnante (nous aimons toujours Cole Anthony !), mais on a vraiment l’impression qu’ils ont frappé celui-ci hors du parc en saisissant deux joueurs dans le top cinq de notre grand tableau.

Suggs est tombé sur les genoux du Magic après que les Raptors ont opté pour Barnes. Alors que nous considérons Suggs plus comme un garde complémentaire suralimenté plutôt qu’un véritable moteur principal, il est incontestablement un jeune talent formidable à ajouter à la reconstruction d’Orlando. Suggs rejoint une zone arrière fascinante à Orlando qui comprend également Anthony, RJ Hampton et Markelle Fultz. Suggs, Anthony et Hampton se sentent tous comme des gardes combo, tandis que Fultz est le meilleur du groupe pour toucher la peinture mais sort d’un ACL déchiré qu’il a subi en janvier. L’ajustement sera intéressant, mais Suggs se sent comme un pari assez sûr pour être un pro productif pendant longtemps en tant que garde 6’4 rapide et puissant qui l’apporte défensivement, prospère en transition et est au moins compétent (et peut-être mieux que cela) dans les zones de dribble-pass-shoot de son ensemble de compétences.

Wagner est également un peu redondant sur une liste qui comprend déjà Jonathan Isaac et Chuma Okeke, mais nous aimons son jeu. Wagner dit qu’il est passé à près de 6’11 et a montré une énorme polyvalence défensive au cours de ses deux années au Michigan. Son tir à trois points est le facteur décisif – il a atteint 34% au Michigan avec un volume solide, mais a semblé perdre confiance après quelques ratés – mais c’est un excellent choix au n ° 8 à notre humble avis.

Atlanta Hawks

Les Hawks ont choisi les numéros 20 et 48 et sont repartis avec deux des 10 meilleurs joueurs de notre tableau. Bien sûr, nous allons les marquer comme gagnant.

Jalen Johnson a une combinaison super séduisante de vitesse, de puissance et de passes. Il s’épanouit avec sa manipulation de balle au sol ouvert et devrait immédiatement donner aux Hawks une nouvelle dimension en transition. Il a également tous les outils pour être un bon joueur défensif. Johnson est un ajustement maladroit dans le demi-terrain parce qu’il n’est pas un tireur, mais cela vaut absolument la peine de jeter un œil sur son talent à ce stade du premier tour.

Cooper est tout simplement le meilleur créateur de clichés de cette catégorie. Oui, il est petit (6’1, 180 livres) et n’a pas bien tiré à Auburn. Il est également l’un des deux étudiants de première année au cours des 30 dernières années à avoir en moyenne 20 points et huit passes décisives par match dans une conférence majeure, l’autre étant son nouveau coéquipier Trae Young. De ce point de vue, la fausse enquête de la NCAA qui l’a limité à 12 matchs a vraiment nui au stock de repêchage de Cooper. Il n’aura peut-être pas une énorme opportunité tout de suite avec les Hawks puisqu’il ne peut pas jouer aux côtés de Young, mais du côté positif, ATL n’aura pas à changer son schéma lorsque Trae ira sur le banc. Cooper est si doué pour entrer dans la peinture, trouver des coéquipiers ouverts en tant que passeur et commettre des fautes. C’était fou de le voir glisser dans la fin du deuxième tour. Lisez notre profil sur Cooper ici.

76ers de Philadelphie

Dans le premier repêchage de Daryl Morey en tant que leader des Sixers l’année dernière, il a décroché ce que nous considérions comme un vol majeur en prenant Tyrese Maxey au début des années 20. Il l’a encore fait cette année, plaçant Jaden Springer au 28e rang.

Nous avions Springer comme perspective de niveau loterie. Il est le plus jeune joueur américain de ce repêchage, mais a connu une saison productive dans la SEC en tant qu’étudiant de première année au Tennessee. Springer est un monstrueux défenseur du ballon qui peut vraiment s’attaquer aux petits gardes adverses. On dirait qu’il n’a pas montré tout ce qu’il pouvait faire offensivement avec les Vols, mais a) il a toujours dominé l’équipe en marquant, et b) il a frappé 44% de ses trois à faible volume. Il est l’un des meilleurs paris à long terme de cette classe pour sa défense de point d’attaque et son attaque off-ball.

Les Sixers ont également récupéré Charles Bassey et Filip Petrusev au deuxième tour. L’un ou l’autre pourrait devenir une belle option de centre de sauvegarde derrière Joel Embiid.

Les Cavaliers de Cleveland

Evan Mobley est le genre de perspective talentueuse pour devenir n ° 1 au classement général la plupart des années. L’obtenir au n ° 3 est une aubaine pour une équipe de Cleveland qui avait grand besoin d’une infusion de talent de ce niveau.

À nos yeux, Mobley est le grand homme le plus polyvalent à avoir atteint le repêchage depuis longtemps. Il devrait être capable de jouer le quatre à côté de Jarrett Allen au début de sa carrière avant de devenir un cinq à temps plein alors qu’il ajoute de la force à son cadre. Sa capacité à jouer défensivement plusieurs couvertures pick-and-roll et à agir comme un passeur désintéressé en attaque devrait faire des merveilles cette fois-ci autour de Darius Garland et Isaac Okoro. Si son tir à trois points se développe et s’il est capable d’ajouter du muscle tout en maintenant sa rapidité, ce ne serait pas un choc de le voir finir par devenir le meilleur joueur du repêchage.

Scottie Barnes

Il n’y avait pas de meilleur endroit pour Barnes que Toronto. Les Raptors ont une longue histoire de faire un excellent travail pour développer leurs jeunes joueurs. Barnes a beaucoup d’outils avec lesquels travailler en raison de sa longueur, de son moteur, de sa polyvalence défensive et de son jeu. Il doit également développer son tir, son maniement du ballon et son pop vertical autour du panier s’il veut atteindre son plein potentiel.

Toronto et Miami se sentent comme les meilleurs endroits pour un jeune joueur outillé où développer ses compétences. Barnes devrait être reconnaissant d’avoir atterri au nord de la frontière.

Pistons de Détroit

Cade Cunningham est ce mec. Assez dit.

4 perdants au repêchage de la NBA 2021

San Antonio Spurs

OK, écoutez : Gregg Popovich et le reste du cerveau des Spurs en savent plus sur le ballon que moi ou quiconque ayant l’audace de leur lancer des critiques. Il est facile de voir la logique derrière le choix de Josh Primo. San Antonio avait besoin de prendre un virage à la hausse après avoir compilé une solide liste de jeunes joueurs qui manquent de puissance de star haut de gamme. Il y a des arguments à faire valoir pour Primo en tant que choix haut de gamme : il est super jeune (il a commencé à jouer pour l’Alabama à l’âge de 17 ans), il est rapide, il a un sérieux rebond et il a atteint 38% de ses trois. Il sera peut-être un bon joueur NBA un jour.

Il n’y a rien non plus sur la saison de Primo en Alabama qui suggère qu’il devrait être un choix de loterie. Il a eu du mal à lire le sol, terminant avec plus de revirements que de passes décisives. Son manche est fragile, il manquait de finition, il était souvent surpuissant défensivement et il n’a pas montré la capacité de jouer par contact. Plus que tout, Primo n’est qu’un joueur brut qui aura probablement besoin de beaucoup de temps avant d’être prêt à contribuer au niveau NBA. Nous ne l’avions pas parmi les 30 meilleurs joueurs de la classe.

Vous seriez sage de faire confiance aux Spurs plutôt qu’à moi, mais cela ressemble certainement à un choix fragile un jour après le repêchage.

Rois de Sacramento

Les Kings auraient été intéressés à prendre Wagner au n ° 9, mais le Magic l’a récupéré un choix plus tôt. Sacramento avait encore beaucoup de bonnes options au tableau, mais ils en ont choisi une discutable (à notre avis) en sélectionnant Davion Mitchell hors de Baylor.

Mitchell a monté en flèche les planches de repêchage après avoir aidé à mener les Bears au championnat national. Il a un premier pas super rapide, il est un excellent défenseur du ballon et a connu une amélioration considérable au tir au cours de sa dernière année à l’école. Il aura également 23 ans avant de commencer son année recrue et n’est devenu un espoir NBA de haut niveau que tard dans sa carrière. Son grand saut de tir donne l’impression que cela pourrait être exagéré (il n’a réussi que 64% de ses lancers francs), il est l’un des plus petits joueurs de ce repêchage et il n’est pas particulièrement avancé en tant que passeur.

Il est aussi juste un ajustement étrange pour une liste qui a déjà Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox. Les Kings auraient mieux fait d’aller avec Moses Moody à cet endroit à notre avis. On verra comment ça marche.

Analystes en fauteuil

Une chose est devenue claire pendant le repêchage : il y a un énorme décalage entre la façon dont les blogboys comme moi voient le repêchage par rapport à la façon dont les équipes voient le repêchage.

Le consensus amateur avait Primo au n ° 35 au total et les Spurs l’ont pris au n ° 12. Le consensus amateur avait Cooper au n ° 12 et il est passé au n ° 48. Le consensus amateur avait Springer au n ° 10 et il est devenu n °. 28. Le consensus amateur avait Jared Butler au n°17 ​​et il est passé au n°40. Le consensus amateur avait JT Thor au n°20 et est passé au n°37. Le consensus amateur avait Chris Duarte au n°27 et il est passé au n°2. 13. Vous obtenez le point.

On verra comment ça marche ! C’est pourquoi le brouillon est si amusant. J’ai certainement beaucoup de succès et d’échecs éparpillés tout au long de mes années de couverture du repêchage, tout comme toute personne travaillant dans la ligue ou faisant des suppositions éclairées comme passe-temps. Il est clair que les personnes en dehors de la ligue et les personnes à l’intérieur de la ligue apprécient des choses différentes (ou, comme l’a dit un homme sage, la NBA manque peut-être d’imagination).

Le noyau vétéran des Warriors

Nous n’avons pas aimé le choix de James Wiseman l’année dernière, ni le choix de Jonathan Kuminga cette année. Nous adorons le choix Moses Moody. Quoi qu’il en soit, il est difficile de voir comment trois joueurs de 20 ans ou moins vont aider les Warriors à capitaliser sur le reste de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson.

Peut-être que les Warriors économisent pour un grand déménagement. Ils ont encore besoin de trouver une équipe qui valorise autant leurs jeunes qu’eux. Il a été rapporté que les Warriors avaient rejeté la contre-offre de Philadelphie pour Ben Simmons qui demandait Wiseman, Andrew Wiggins, les deux choix de loterie cette année et deux futures premières. Cela semble beaucoup à offrir pour Simmons, mais Simmons semble également qu’il aurait été un bon ajustement avec le noyau vétéran de Golden State.

Les Warriors ont encore besoin d’une infusion de talents majeure pour être un prétendant légitime au titre. Il est difficile de s’attendre à ce que Thompson les pousse à lui seul là-bas étant donné qu’il a raté deux saisons complètes en raison de deux blessures majeures depuis la dernière fois que nous l’avons vu sur un terrain de la NBA. Il est difficile de s’attendre à ce que Wiseman fasse un grand pas étant donné à quel point il a lutté en tant que recrue.

La propriété de Golden State a déclaré qu’elle était «à des années-lumière» du reste de la ligue lorsqu’elle était à son apogée. Nous verrons si cela est toujours vrai pendant que Curry et Green entrent dans le crépuscule de leur apogée.