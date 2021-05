Draft sourit à Curry avec Klay Thompson en attente

En NBA, il n’y a pas de temps à perdre. Si une place est obtenue pour les playoffs, même si c’est la dernière et, dans le cas présent, après la féroce dispute de play-in, l’objectif est clair: le ring. Que vous ayez plus ou moins de chances, c’est l’Olympe que chaque franchise et chaque joueur poursuivent. Si la saison régulière, en revanche, n’a pas accordé le droit d’être parmi les meilleurs, la mission est également indéniable: travailler pour mériter cet honneur. Et le travail, comme dans la vie elle-même, a besoin d’un peu de chance. Dans la meilleure ligue du monde, il se matérialise dans la loterie Draft, qui a déjà une date: le 22 juin, avec sa diffusion correspondante sur ESPN. Comme chaque année, une bonne partie du basketball nord-américain regardera la télévision pendant le processus. Surtout, les fans des 14 franchises concernées, ceux qui n’ont pas pu accéder aux playoffs et qui, en conséquence, optent pour les plus grands talents universitaires. Parmi eux, cependant, il y a toujours des exceptions, un produit des échanges interminables de tournées qui accompagnent généralement de nombreux transferts. Cette année, les Golden State Warrios, toujours en lice pour le ring, peuvent également obtenir une très bonne position au repêchage. Et la génération est l’une des plus prometteuses de ces dernières années.

Partie par partie. Le 22 juin, quatorze balles, numérotées de 1 à 14, seront placées dans un tambour. Après un mélange approprié, une combinaison de quatre nombres (de quatre des boules) sera libérée. Immédiatement, le processus sera répété pour obtenir trois autres combinaisons. Au total, quatre chiffres qui, attribués avant le “tirage au sort”, donneront le droit de choisir entre les quatre premières positions du Draft. Dans tout ce match, bien sûr, le classement obtenu lors de la saison régulière aura un impact. Plus les résultats sont mauvais, plus il y a de chances d’obtenir l’une de ces quatre premières sélections. Les combinaisons entre les 14 balles génèrent jusqu’à 1 001 figures différentes; d’entre eux, chaque franchise possède un certain montant, en fonction de ses résultats au cours du cours. Plus précisément, et après la dernière modification, les trois pires équipes de la saison régulière détiennent 14% des «bulletins», étant celles qui en ont le plus. Ainsi, les quatre premières élections préliminaires sont définies à travers ce processus de loterie; ceux qui vont de 5 à 14, du pire au meilleur, sont répartis entre les autres équipes dans le tambour; et le reste des premiers tours, de 15 à 30, entre les franchises éliminatoires, également du pire au meilleur en saison régulière sans tenir compte des résultats de la phase finale.

La carte actuelle

Cette année, les Houston Rockets, Orlando Magic et Detroit Pistons ont été les pires équipes de la saison régulière et donc ceux qui ont 14% de chances de faire le premier choix au repêchage; aussi ceux qui ont plus d’opportunités dans les trois autres positions déterminées par la loterie, logiquement. Mais les comptes ne s’arrêtent pas là. Oklahoma City Thunder, dans ces 34 rounds, d’ici 2027, que Sam Presti a accumulé, fait trembler le plateau. À son actif, il a les deux meilleurs choix des Houston et Miami Heat. Dans le premier cas, protégé des choix 1 à 4. La loterie déterminera alors si les Rockets peuvent profiter de leur privilège ou s’ils doivent le transférer à OKC. À l’heure actuelle, le pourcentage de chances que ce dernier se produise est de 47,9%. Le Thunder, au passage, ayant perdu la possibilité d’être l’une des trois meilleures franchises par le choix du numéro un, avec leur victoire contre les Los Angeles Clippers lors du dernier match de la saison régulière comme raison.

Orlando, en revanche, est dans une position beaucoup plus calme. Il a 14% pour la première sélection et, en plus, il peut recevoir un autre tour remarquable de Chicago (de 5 à 14), résultat du transfert qui a amené Nikola Vucevic aux Bulls. À l’heure actuelle, il y a 73,7% de chances que ce soit le cas (il est protégé de 1 à 4, ce qui est très peu probable). Impulsion nécessaire pour une équipe qui, avec ses mouvements sur le marché, a déjà clairement indiqué que son pari était un all-in vers l’avenir et, dans un premier temps, vers ce Draft.

Ils seront également très au courant de la loterie de San Francisco, comme prévu. Les Golden State Warriors, bien qu’ils se soient enfin placés en position de play-in, dans une nouvelle réédition de l’éternel duel entre Stephen Curry et LeBron James, peuvent entrer dans le battage médiatique des privilégiés 14. Et ce ne serait pas bizarre: vous avez 72,4% de chances de le faire. En sa possession se trouve le premier tour du Minnesota Timberwolves, qui s’est rendu en Californie dans le cadre du commerce entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins. Il était protégé pour les postes qui vont de la première élection à la troisième; Mais, avec l’augmentation des résultats positifs pour les loups ces derniers jours, les chances que ce soit le cas ont été considérablement réduites (27,6%). Plus précisément, les Warriors ont 9,6% de chances de décrocher le quatrième choix au repêchage, 8,6% pour le sixième, 29,7% pour le septième ou 20,6% pour le huitième. Des pourcentages élevés pour une portée dont, avec Cade Cunningham, Jalen Suggs et Evan Mobley à la barre, on attend beaucoup. De plus, en comptant sur le second choisi parmi le précédent: James Wiseman. Peut-être encore plus de jeunes talents à ajouter au retour de Klay Thompson et d’un Curry qui cette saison a été intraitable, et dans lequel il aspire toujours à tout. Le soleil se lève dans la baie.